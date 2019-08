Metallica rocken das Olympiastadion: Fans ohne Ticket verpassen große Gelegenheit

Metallica heizen am Freitag im Münchner Olympiastadion richtig ein: Rund 67.000 Fans werden zum Konzert der legendären Metal-Band erwartet.

Metallica rocken in München im Olympiastadion

70.000 Fans wollen sich das Konzert der Metal-Band am Freitag (23. August) auf keinem Fall entgehen lassen

München - Der Auftritt ist für Metallica der vorletzte auf ihrer großen „WorldWiredTour“ durch Europa. Nach einem Besuch in Mannheim am Sonntag kehren die Altstars in die USA nach San Francisco zurück. Die freitägliche Show im Münchner Olympiastadion ist bereits restlos ausverkauft. Auch für das Konzert in Mannheim sind keine Karten mehr erhältlich. Deutsche Fans, die demnächst in den Genuss der bekanntesten Gassenhauer kommen wollen, müssen eine weite Reise auf sich nehmen. Lediglich für einige Metallica-Shows in Australien sind noch Tickets erhältlich.

Einlass im Olympiastadion ist am Freitag bereits nachmittags um 16 Uhr, ab 17.45 Uhr entern die Vorbands Ghost und Bokassa die Bühne. Die Altmeister von Metallica werden ab 20.15 Uhr erwartet.

Auf besonderen Wunsch von Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich ist das norwegische Punkrock-Trio Bokassa dabei. Eines ist klar: Das letzte Open-Air-Konzert für heuer im Olympiastadion ist ein würdiges, lautstarkes Finale. Das Wetter ist ebenfalls ideal: 20 Grad und kein Regen. Ob Petrus wohl Metallica-Fan ist?

Es wird laut, es wird deftig - Metallica lassen das Oly-Stadion bestimmt heftig beben. In Wien überraschten die Band ihr Publikum mit dem Wolfgang-Ambros-Song Schi foan. Fürs Olympiastadion wäre da durchaus ein In München steht ein Hofbräuhaus denkbar.

München: Metallica rocken das Olympiastadion - wichtiger Hinweis für Fans

Bis zu 140 ehrenamtliche Ärzte und Sanitäter der Johanniter sind im Einsatz, um Besuchern bei medizinischen Notfällen beizustehen. „Wenn die Wetterprognosen Recht behalten, dürfte es keine Hitzeschlacht für die Fans werden“, erklärt Markus Bauer, Sanitätsdienstleiter der Johanniter. Dennoch sei es besonders wichtig, dem Körper im Verlauf des Konzertabends mindestens zwei Liter alkoholfreie Flüssigkeit zu geben. Bei Metallica dürften vor allem engagierte Fans gewaltig ins Schwitzen kommen.

Metallica im Olympiastadion: Das müssen Konzertbesucher wissen

Für eine stressfreie Anreise empfiehlt sich die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Nachmittags fährt die U3 fahrplanmäßig im Fünf-Minuten-Takt zum Olympiazentrum. Wer einem kleinen Spaziergang nicht abgeneigt ist, kann mit der U1 zum Bahnhof Gern fahren und die verbliebene Distanz zu Fuß gehen.

Achtung! In der Nacht auf Samstag, also zwischen 22.30 Uhr und 4.30 Uhr, besteht aufgrund von Bauarbeiten eine Stammstreckensperrung bei der S-Bahn München. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet – weitere Infos unter www.mvv-muenchen.de.

Metallica beendet Open-Air-Saison im Münchner Olympiastadion

Für die Johanniter endet mit dem Metallica-Konzert am Freitag die Open-Air-Saison im Olympiastadion. 2019 betreuten ehrenamtliche Helfer bereits die Stadionkonzerte von Rammstein, Andreas Gabalier, Phil Collins, Bon Jovi und Pink.

