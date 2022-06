Nach Gewalt-Exzessen: Wird Milbertshofen zum Brennpunkt?

Die Polizei ist Anfang Mai nach einer Schießerei auf der Keferloherstraße im Einsatz. © Thomas Gaulke

In Milbertshofen ereigneten sich zuletzt gleich mehrere beängstigende Vorfälle. Entwickelt sich der Bezirk zum Brennpunkt in München?

München - Vögel zwitschern, eine Frau sitzt in der Sonne, Sträucher am Straßenrand blühen. Der Blick schweift über die Wiese am Korbinianplatz in Milbertshofen – und bleibt dann auf einmal hängen. Es ist ein öffentlicher Grünstreifen, wirkt aber wie ein Altar direkt an der Straße. Kerzen, Blumen, Bilder und Briefe am Boden und an einem Baum erinnern an den jungen Mann, der vor elf Wochen an dieser Stelle zu Tode kam. Musafr P. starb an einer Stichverletzung, es war die Eskalation eines Streits zwischen zwei Gruppen Jugendlicher. Und Milbertshofen erlangte plötzlich traurige Berühmtheit. Ist das Viertel zum Brennpunkt geworden?

Der Bezirksausschuss (BA) Milbertshofen-Am Hart beschäftigt sich intensiv mit den Vorfällen im Viertel. Christina Hörl (SPD) ist Sprecherin des Unterausschusses Soziales, Bildung und Kultur, sie hat viel mit Jugendthemen zu tun. Sie weiß, dass es Probleme gibt. Trotzdem sagt sie: „Ich wohne seit 57 Jahren in Milbertshofen. Und ich fühle mich heute hier trotz allem sicher.“



Milbertshofen: Stichverletzungen und Schusswunden - kein spezifisches Problem des Bezirks?

Tatsache ist allerdings: Der tödliche Streit in jener Nacht am Korbinianplatz ist nicht das einzige Verbrechen, das in letzter Zeit in Milbertshofen verübt wurde. Im Januar wurde einem 17-Jährigen in einer Wohnung in den Bauch geschossen. Im April vermeldete die Polizei eine Explosion – in einer Wohnung in derselben Straße. Und erst kürzlich, am 11. Mai, fielen erneut Schüsse. Im Lauf einer Nacht, die immer noch mehr Fragen als Antworten zurücklässt, trafen Polizisten einen jungen Mann, der mit einer Schussverletzung die Straße entlang humpelte.

Das Bild hat aber auch eine andere Seite. Jene, die der Leiter der Polizeiinspektion Milbertshofen, Olaf Schleicher, nach dem Vorfall am Korbinianplatz im Bezirksausschuss (BA) beschrieb. Er machte klar, dass die Jugendgruppen nicht lokal ansässig, sondern in der ganzen Stadt unterwegs seien. Kein spezielles Milbertshofener Problem also.

Brennpunkt Milbertshofen? So ist die Stimmung vor Ort

Doch wie ist die Stimmung vor Ort? Ein Spaziergang durch den Park am Korbinianplatz. Ein junger Mann trainiert an einem Gerüst. Er fühle sich nicht unsicher hier im Viertel, sagt er. „Nur meine Freundin macht sich ein bisschen Sorgen.“



Eine Frau mit Hund spaziert vorbei. Auch sie fühle sich weiterhin sicher hier. „Die Polizei ist ja wirklich auch sehr präsent.“ Und schlimme Dinge, die könnten überall passieren.



Die Polizei zeigt Präsenz: Hörl berichtet, dass Beamte nun auch zu Pferd und auf dem Fahrrad im Viertel unterwegs sein werden. Außerdem betont sie, dass Bürger, die sich sorgten, jederzeit an den BA-Sitzungen teilnehmen könnten.



Mehrere Gewalttaten in Milbertshofen - „Schrecklich, was passiert ist“

Sabine S. wohnt seit fast 30 Jahren in Milbertshofen, betont die gute Nachbarschaft und die Verkehrsanbindung, Aber sie hat natürlich auch mitbekommen, was in den letzten Wochen passiert ist. Sie fasst zusammen, was viele hier vor Ort denken: „Schrecklich, was passiert ist.“

Das findet auch Hörl. Damit es in Zukunft erst gar keinen Nährboden für solche Taten gibt, arbeitet der Bezirksausschuss an kostenlosen Angeboten für Jugendliche. Viel gebe es auch schon. Der Unterausschuss lud Vertreter des Jugendamts ein, sie arbeiten mit unterschiedlichen Einrichtungen für Präventionsarbeit zusammen. Die Stadt schuf außerdem drei neue Stellen für Streetworker, die im Münchner Norden, auch in Milbertshofen, zum Einsatz kommen.



Milbertshofen: Bezirksausschuss will auf junge Menschen zugehen

Am Anhalter Platz hat der Bezirksausschuss mehr Beleuchtung beantragt, damit Sozialeinrichtungen dort auch abends Aktivitäten anbieten können – denn auch der Spielplatz hier sei ein beliebter Treffpunkt bei Jugendgruppen, sagt Hörl.



Ihre Vermutung: „Ich denke, dass während Corona viele junge Menschen vernachlässigt wurden.“ Das wieder aufzufangen, habe nun Priorität. „Ich glaube die sozialen Träger im Stadtteil sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Jutta Koller, ebenfalls Mitglied im BA.



Klar ist aber auch: Die Taten, die in Milbertshofen verübt wurden, werden auf die eine oder andere Weise noch eine Zeit lang nachwirken. Was außerdem bleibt, ist der Erinnerungsort an den verstorbenen Musafr P. Die Blumen, die dort am Boden liegen, sind frisch. (L. Billina)