München - Am Dienstagvormittag kam es in einer Grundschule im Münchner Norden zu einem Unfall. Ein Siebenjähriger Junge trennte sich die Fingerkuppe ab. Das teilte die Feuerwehr München in einer Pressemeldung mit.

Unfall in Grundschule in Milbertshofen-Am Hart: Fingerkuppe eines Siebenjährigen abgetrennt

Aus noch nicht geklärten Gründen fiel im Klassenzimmer ein Schreibtisch um. Die Hand des Schülers geriet während des Sturzes zwischen Boden und Tischkante. Die Wucht des fallenden Tisches trennte dem Jungen die Kuppe des Mittelfingers ab.

Der Siebenjährige wurde von eintreffenden Rettungskräften und einem Kindernotarzt versorgt. Anschließend wurde der Junge in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr München war an dem Einsatz beteiligt.

