Schwerer Unfall im Olympiapark: Fahrschüler verliert Kontrolle über Motorrad und rast gegen Baum

Bei einem Motorrad-Unfall im Münchner Olympiapark hat sich ein Fahrschüler schwer verletzt. Sein Lehrer versuchte noch den Crash zu verhindern.

München - Am Mittwoch, den 3. Juli 2019, gegen 17.30 Uhr kam es am Sapporobogen (Parkharfe am Olympiapark) zu einem Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt führte ein 39-jähriger Münchner in Anwesenheit seines Fahrlehrers auf dem Parkplatz am Olympiapark mit einem Yamaha-Motorrad eine Anfahrübung durch. Als der Fahrschüler bei der Übung die freie Parkfläche befuhr, verlor er die Kontrolle über das Motorrad und beschleunigte es hierbei.

München: Fahrschüler verliert Kontrolle über Motorrad und rast gegen Baum

Der Fahrlehrer versuchte vergeblich über Funk Anweisungen zu geben, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Fahrschüler über die Parkfläche in einen Grünstreifen fuhr und dort mit einem Baum kollidierte.

Der 39-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde schwer beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

mm/tz

