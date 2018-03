Schülerin (14) im Olympiapark belästigt - Mann packt sie am Hals

Zu einer unheimlichen und gefährlichen Begegnung kam es für eine 14-Jährige am Mittwochabend im Olympiapark. Ein mutiger Zeuge ging dazwischen.

München - Gegen 20.35 Uhr befand sich eine Schülerin am U-Bahnhof Olympiazentrum Nord. Die 14-Jährige ging zu einem Kiosk, um sich dort ein Getränk zu kaufen. Da bemerkte sie einen Mann, der sie anstarrte. Ihr war dieser Fremde unheimlich, so dass sie weiter in Richtung BMW-Welt ging. Der Unbekannte folgte ihr.

Daraufhin lief die Jugendliche in den Olympiapark - dort kam es zur Attacke. Der Mann schubste sie auf Höhe der westlichen Brücke, die über den Georg-Brauchle-Ring führt. Dann packte er ihr an den Hals und zog an den Schnüren ihres Pullovers. Die 14-Jährige schrie laut auf, dass sie der Mann in Ruhe lassen solle. Ein Passant wurde darauf aufmerksam und forderte ihn auf, die Schülerin loszulassen. Da entfernte sich der Unbekannte. Daheim informierte die Jugendliche ihre Eltern über den beängstigenden Vorfall. Diese verständigten die Polizei.

Täterbeschreibung: Das Opfer beschreibt den Unbekannten als etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß, er trug einen Vollbart, hatte ein ungepflegtes Aussehen und roch nach Alkohol.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Mittwochabend am Olympiapark Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der unbekannte hilfsbereite Passant, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-0 in Verbindung zu setzen.

mag