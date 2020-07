Frau aus München vermisst: Sie verschwand aus ihrer Wohnung - und tauchte nicht mehr auf

Polizei bittet um Hinweise

von Lukas Schierlinger schließen

Die Polizei München bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Frau wird vermisst; sie könnte sich in einer „hilflosen Lage" befinden.

Eine Frau aus München wird vermisst.

Die Polizei hat ein Foto und die Beschreibung der 81-Jährigen veröffentlicht.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

München - Seit Mittwoch (22. Juli) wird eine 81-jährige Seniorin aus München vermisst. Sie verließ nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 16.00 Uhr ihre Wohnung in der Milbertshofener Straße. Die bisherige Suche der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Seniorin könnte sich in einer hilflosen Lage befinden., wie es in einer Pressemitteilung heißt.

München: Frau vermisst - Sie verschwand aus ihrer Wohnung und tauchte nicht mehr auf

Beschreibung der 81-Jährigen: Etwa 170 cm groß, zirka 49 kg schwer, sehr schlanke Figur, schmales Gesicht, schulterlanges, grauweißes Haar, Leberfleck über der linken Augenbraue.

+ Die Polizei fahndet nach einer vermissten Frau aus München © Polizei

Bekleidet dürfte die vermisste 81-Jährige mit einer hellgrünen Cordhose, einem hellbraunen Sweatshirt und weißen Puma-Turnschuhen mit roten Streifen sein. Ob sie Gegenstände bei sich hat, ist unklar.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der 81-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (mm/tz) Wurde drei Männern der Zutritt zum Englischen Garten verweigert? Die Polizei München sieht sich einem brisanten Vorwurf ausgesetzt.