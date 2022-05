Mit Rabatt-Aktion zu den Rolling Stones: Vergünstigte Tickets für München-Show

Von: Katrin Basaran

Bald stehen die Rolling Stones in zahlreichen Städten Europas auf der Bühne. Das Foto zeigt Mick Jagger und Keith Richards während der „No Filter“ Tour im The Dome at Americas Center. (Archivbild) © Amy Harris /dpa/Invision/AP

Die Rolling Stones wollen am Sonntag das Olympiastadion unsicher machen. Münchner Merkur und tz haben sich vergünstigte Restkarten gesichert.

München - Erst kürzlich schockte Ronnie Wood weltweit die Rolling-Stones-Fans mit einer Bemerkung während eines Interviews mit dem spanischen Magazin Esquire, als er den Abschied der legendären Rockband von der großen Bühne andeutete. Er brauche im Sommer seine volle Energie, sagte der 74-Jährige da, der übrigens als jüngster Stones am Mittwoch (1. Juni) seinen 75. Geburtstag feiert: „Schließlich stehen wir vor der letzten Tournee.“

Rolling Stones live in München: Vergünstigte Restkarten verfügbar

Ein wenig ruderte der Gitarrist dann aber doch zurück. „Na ja, jede Tournee ist die letzte. Man weiß nie, was als Nächstes passiert.“ Eben! Und genau deshalb dürfte das Rolling-Stones-Konzert im Münchner Olympiastadion am 5. Juni im Rahmen ihrer Sixty-Tour, mit der sie ihr 60-jähriges Bestehen feiern, einer der Höhepunkte des Jahres werden – und vielleicht die letzte Gelegenheit, die Legenden noch einmal live zu sehen.

Sie haben noch keine Tickets? Kein Problem! Der Münchner Merkur und die tz haben sich für ihre Leserinnen und Leser einige der begehrten Restkarten zum exklusiven Vorteilspreis gesichert! Für Sie, liebe Fans, gibt es Sitzplatzkarten zum Preis von nur 89 Euro. Freilich nur, solange der Vorrat reicht.

Rolling Stones im Münchner Olympiastadion: Konzert-Highlight bahnt sich an

Und so einfach geht’s: Wählen Sie auf der Internetseite www.eventim.de das Konzert The Rolling Stones – Sixty aus. Klicken Sie dann auf „Tickets“ für den Konzerttermin in München. Unter dem Stichwort „Sonderaktion auswählen“ gehen Sie auf den Button „Merkur/tz“. Dort geben Sie dann den Aktionscode „Satisfaction“ ein.

Merkur- und tz-Leser können sich vergünstigte Tickets für die Rolling Stones sichern. © Grafik

Nun müssen Sie sich nur noch Ihren Wunschplatz auswählen und die Buchung abschließen. Fertig! Und dann heißt es nur noch freuen – auf DAS Konzertereignis des Jahres, ach was, des Jahrzehnts.