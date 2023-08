Milliarden-Projekt Elementum am Hauptbahnhof: Besitzer dementieren Übernahme-Gerüchte

Moderner Gebäudekomplex geplant

Von Nadja Hoffmann schließen

Bis Ende 2025 entsteht anstelle des Postbankgebäudes ein modernes Quartier in der Innenstadt: Nun sorgen Meldungen für Unruhe. Es geht um die Finanzierung des Prestige-Projekts.

Es bleibt eines der spannendsten Bauprojekte im Bahnhofsviertel - und es sorgt einmal mehr für Schlagzeilen: das Elementum. Bei dem schicken neuen Quartier, das an der Ecke Paul-Heyse- und Bayerstraße entsteht, brodelt die Gerüchteküche. Grund dafür ist eine Meldung des Nachrichtendienstes Costar, wonach der Eigentümer urplötzlich gewechselt sein soll. Stimmt nicht, heißt es dazu ganz klar im Dementi aus Wien, wo einstige österreichische Spitzenpolitiker hinter dem Münchner Milliarden-Projekt stehen. Elementum-Besitzer ist ein Joint Venture der Firmen SN Holding und Imfarr, an dem auch Werner Faymann, Ex-Kanzler der Alpenrepublik, und sein ehemaliger Regierungssprecher Matthias Euler-Rolle beteiligt sind. Wie Letzterer auf tz-Anfrage verdeutlicht, habe sich an diesem Grundkonstrukt nichts verändert. Demnach stimme es auch nicht, dass Imfarr das Elementum an den Immobilienfinanzier Oaktree abgeben musste. „Es gelten weiter die Verträge“, betont Euler-Rolle. Richtig sei, dass Oaktree lediglich einen Bereich der Finanzierung übernommen hat. Schalten und walten könne der Hedgefonds deshalb aber nicht. „Dazu braucht es die Zustimmung der Imfarr.“ Und die gebe es nicht.

Baustelle befindet sich aktuell im Zeitplan

+ Das ist der Stand der Dinge auf der Elementum-Baustelle. © Hoffmann

Gleiches gelte für die Imfarr-Projekte Highlight-Towers im Norden Münchens und den Silberturm in Frankfurt, die Oaktree ebenfalls mitfinanziert. Auch diese Immobilien werden in der Costar-Meldung genannt. Aber: Auch sie bleiben laut Euler-Rolle in Imfarr-Hand. Wobei es seit Monaten Gerüchte in der Branche geben soll, dass die Wiener Käufer für die beiden Prestige-Gebäude suchen. Das schreibt zumindest die Immobilien-Zeitung. Oaktree selbst möchte zu all dem auf Anfrage keine Stellung nehmen. Spannend ist in dem Zusammenhang, dass das Finanzunternehmen auch an Projekten der Imfarr-Tochterfirma Development Partner beteiligt ist, die Anfang des Monats Insolvenz anmelden musste. Ein eindrucksvolles Beispiel für den kriselnden Immobilienmarkt. Aktuelle Probleme sind unter anderem steigende Baupreise und hohe Zinsen. Das Investmentvolumen für das Elementum wird auf eine Milliarde Euro geschätzt. Bis Ende 2025 soll aus dem Postbankgebäude auf 70 000 Quadratmetern ein moderner Bürokomplex entstehen. Geplant haben diesen die Schweizer Star-Architekten Herzog & De Meuron. 80 Prozent der Fläche hat Imfarr bereits vermietet. Laut Euler-Rolle läuft auf der Baustelle „alles nach Zeitplan“. Der hintere Gebäudeteil ist bereits runter auf das zweite Stockwerk reduziert und bis auf die Grundmauern entkernt. Der bislang verschachtelte Innenhof wurde geöffnet. Im vorderen Gebäudeteil sind jetzt mit den Laboren und der Pizzeria die letzten Mieter ausgezogen