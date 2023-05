Millionendorf statt Superblocks: Darum hat München so viele Kurven

Von: Andreas Daschner

Sanfte Kurve: Christian Pixis an der Stadtlohner Straße in Laim. © Marcus Schlaf

Im Vergleich zu anderen Großstädten ist München geprägt von kurvigen Straßen. Aber warum hat sich München so ganz anders entwickelt als die meisten Metropolen?

Sanft schlängelt sich die Agnes-Bernauer-Straße in Laim dahin – hier eine leichte Linkskurve, dort geht es zurück nach rechts. Ähnlich die Arnulfstraße, die zwischen Ludwigsvorstadt und Nymphenburg vor sich hin kurvt. München unterscheidet sich damit von vielen anderen Großstädten, in denen die Straßen streng geometrisch angeordnet sind.

So zum Beispiel in New York mit seinem Straßensystem aus Streets und Avenues. Oder Barcelona, dessen streng geometrische Stadtplanung in den sogenannten Superblocks mündet. Der Stadtplan der spanischen Metropole wirkt dadurch fast wie ein Schachbrett. Aber warum hat München eigentlich so viele Kurven? Die Antwort auf diese Frage ist mit dem Stadtplaner Theodor Fischer eng verbunden.

Die vielen Kurven geben München einen dörflichen Charakter

Dass die Landeshauptstadt gerne mal als Millionendorf bezeichnet wird, liegt auch an den vielen Kurven, die München einen dörflichen Charakter geben. Doch wenn es nach Arnold Zenetti gegangen wäre, würde München heute eher wie Barcelona aussehen. Im Jahr 1867 hatte Zenetti das Amt des Stadtbaurats übernommen. Seine Planung für München sah eben jene schematisch-geometrische Straßenführung vor. Doch das führte zunehmend zu Problemen.

Grundstückskäufe und Enteignungen wurden zu teuer

Denn, so schreibt Winfried Nerdinger in seinem Buch über Fischer, das System Zenettis „überschnitt sämtliche Grundbesitzgrenzen, was zu ständigen Schwierigkeiten geführt hätte“. Grundstückskäufe und sogar Enteignungen wären nötig geworden. Wie Christian Pixis, Theodor Fischers Urgroßneffe, weiß: „Die Stadt konnte sich die Entschädigungen nicht mehr leisten.“ Mit dieser Situation sah sich schließlich Zenettis Nachfolger als Stadtbaumeister, Wilhelm Rettig, konfrontiert.

Stadtplaner orientierte sich an alten Feldwegen und Besitzgrenzen

Und der wiederum hatte enge Kontakte zu Fischer, der schließlich die Stadtplanung für München übernahm. Fischer löste das Problem auf seine Weise, wie Pixis erzählt. „Er hat sich an den alten Feldwegen und Besitzgrenzen orientiert.“ Und die verliefen eben oft kurvig.

Besonders gut zu sehen ist das auch in Laim. Dort hat Fischer nicht nur bis zu seinem Tod gewohnt. Auch sein Büro befand sich dort, geleitet von Oskar Pixis, dem Großvater von Christian Pixis. Die Familie lebt dort heute noch – und sieht täglich die Auswirkungen von Fischers Planung auf die Stadt: Nicht nur die Agnes-Bernaus-Straße schlängelt sich hier dahin. Selbst kleine Wohnstraßen wie die Stadtlohner Straße, deren Bebauung auf Theodor-Fischer-Pläne zurückgeht, sind hier nur selten kerzengerade.