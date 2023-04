Mit täglich 500.000 Pendlern: München an der Spitze Deutschlands – und das mit Abstand

Von: Kathrin Ostroga

München ist Deutschlands Pendlerstadt Nummer 1. © Frank Hoermann / SVEN SIMON/ Imago

München ist ein teures Pflaster. Kein Wunder, dass längst nicht jeder, der hier arbeitet, auch in München wohnt. Das macht München zur Pendler-Hochburg.

München – Deutschlands Pendlerhauptstadt Nummer eins liegt mitten in Bayern. Nach Angaben des Bayrischen Landesamtes handelt es sich um die Hauptstadt des Südens – München. Täglich pendeln mehr als 500.000 Menschen von außerhalb in die City, um zu arbeiten.

München ist Deutschlands Pendlerhauptstadt Nummer 1

Mit dieser gewaltigen Zahl liegt München deutlich vor anderen deutschen Metropolen wie Frankfurt am Main mit 445.000 Einpendelnden und Hamburg mit 427.000. Dabei legen die Münchner Arbeiter im Schnitt 39 Kilometer bis zu ihrem Unternehmen zurück. Mehr als doppelt so viel im Vergleich zu anderen Städten in Bayern.

Doch auch die Zahl der Münchner, die außerhalb ihrer Stadt arbeiten, kann sich sehen lassen. Den Zahlen des Landesamtes zufolge pendeln jeden Tag 222.000 Personen aus München heraus zur Arbeit. Das macht 15 Prozent der Einwohner aus.

200 Kilometer und mehr – einige Pendler nehmen in Bayern weite Wege auf sich

Dabei hat nicht jeder einen vergleichsweise kurzen Weg zu seiner Arbeitsstelle. Laut den Informationen des Landesamtes liegen für 14 Prozent der Erwerbstätigen in Bayern Wohn- und Arbeitsort über 50 Kilometer auseinander. Doch es geht noch heftiger.

Fünf Prozent der männlichen Auspendler legen eine Distanz von 200 Kilometer oder sogar mehr zurück, um ihre Arbeitsstätte zu erreichen. Dabei sei allerdings nicht sicher zu sagen, ob die Betroffenen täglich oder nur an einzelnen Tagen pendeln. (Mit Material von dpa)

