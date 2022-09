Scharfzüngig am Spielfeldrand: Trauer um Hanns Mutzbauer

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Nie ohne seinen Dackel: Hanns Mutzbauer hatte etliche Hunde, alle hießen „Lumpi“. © Stefan Rossmann

Hanns Mutzbauer, langjähriger Sportreporter der EZ, ist tot. Ein Nachruf auf einen scharfzüngigen Beobachter an Spielfeldrand, der viel mehr war als ein Fußball-Verrückter.

Moosach – Die Gemeinde Moosach und der Landkreis Ebersberg sind um ein Original ärmer. Im Alter von 85 Jahren ist Hanns Mutzbauer aus Baumhau gestorben. Das Herz wollte nicht mehr. „Es ist ein Verlust“, sagt Bürgermeister Michael Eisenschmid. Groß ist die Trauer auch beim TSV Moosach, der Mutzbauer wegen seiner Verdienste um den Verein zum „Ehrenschriftführer“ ernannt hatte.

Hanns Mutzbauer: Ein „bekennender Franke“

Den meisten Landkreisbürgern ist der Verstorbene als Sportberichterstatter der Ebersberger Zeitung in Erinnerung. Das lebhafte Interesse am Fußballgeschehen und seine umfangreiche Detailkenntnis über die Landkreisvereine waren es schließlich, die den „bekennenden Franken“ dauerhaft in die Redaktion der Heimatzeitung führten. Dort arbeitete er über 20 Jahre lang als Sportredakteur, bevor er 2002 in Altersrente ging.

Fußball war dabei sein Metier und seine scharfe Zunge war nicht nur am Spielfeldrand gefürchtet. Der berufliche Weg zur Ebersberger Zeitung war kein gerader, sondern führte unter anderem über Stationen bei Fiat Kirchseeon und als Lastwagenfahrer bei der Firma Grundig, zu der er lange nach seinem Rentenantritt noch Kontakt hielt.

Unzählige Schreibblöcke als Chronik seiner unermüdlichen Arbeit

„Der Mutzi“, wie ihn seine Kollegen nannten, hatte eine Marotte. Bevor er einen Satz in den Computer tippte, verfasste er ihn handschriftlich in winzigen Druckbuchstaben auf einem kleinen Block. Unzählige Blöcke wurden so im Laufe der Zeit zur Chronik seiner Arbeit.

Mutzbauer wurde in Aschaffenburg geboren. Dort lernte er seine spätere Ehefrau Erika kennen, die in einer Metzgerei eine Ausbildung als Verkäuferin absolvierte und in Baumhau eine kleine Landwirtschaft betrieb. Bald stellte sich Sohn Peter ein. Die Gemeinde Moosach wurde Mutzbauer nach der Heirat zur zweiten Heimat, den Kontakt in sein geliebtes Frankenland freilich ließ er nie ganz abreißen. Bei seinen regelmäßigen Besuchen dort begleitete ihn sein Dackel. Mutzbauer hatte viele Jahre lang Rauhaardackel als Begleiter, und alle bekamen den gleichen Namen. Sie hießen alle „Lumpi“ und waren offensichtlich gegen den ständigen Zigarrenqualm ihres Herrchens unempfindlich.

Mutzbauer war auch Texter fürs politische Derblecken

Weil der Hanns eine „schriftstellerische Ader“ hatte, trat er in Moosach nicht nur als Chronist für den örtlichen TSV auf, sondern wirkte unter anderem auch bei den „Moosacher Streifzügen“ und in historischen Schriften mit. Seine größten Erfolge aber feierte er als Texter für das Moosacher Starkbierderblecken und auch als Autor von Theaterstücken, die in den 1980er Jahren noch im Neuwirtssaal aufgeführt wurden. In den Stücken wurden lokale Gegebenheiten aufs Korn genommen. „Für die Wildecker Schmerzbuben schrieb er die Gstanzl“, erinnert sich Bürgermeister Eisenschmid. Die „Schmerzbuben“ hießen so, weil ihre Verserl weh tun konnten. Aber wer vom Hanns aufs Korn genommen wurde, durfte sich anschließend zur örtlichen Prominenz zählen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Den Moosachern wird er nicht nur deshalb fehlen. Bürgermeister Eisenschmid hielt noch regelmäßig Kontakt zu Mutzbauer, der ihm bei einem seiner Besuche im Gespräch über sein langes Leben unlängst anvertraut hatte: „Eigentlich ist es jetzt lange genug.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.