Über 250 junge Leute auf dem besonderen Prüfstand

Sieht idyllisch aus, ist aber harte Arbeit: Jugendfeuerwehrler beim Kreisjugendfeierwehrtag in Moosach. © SRO EBERSBERG

Unerwartet hoch war die Teilnehmerzahl beim Kreisjugendfeuerwehrtag in der Gemeinde Moosach. Über 250 stellten sich den Prüfungen.

Moosach - Mit den verschiedensten Szenarien war der Feuerwehrnachwuchs im Landkreis Ebersberg am Samstag konfrontiert: Beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Moosach durften die Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren zeigen, was sie können. Nach einem schriftlichen Wissenstest hieß es, das Wissen auch in der Praxis anzuwenden.

Um die einfachen Löschübungen etwas aufzupeppen, gab es ein Szenario, in dem ein Daxenfeuer durch starken Funkenflug außer Kontrolle geriet - Aufgabe der Feuerwehrjugend war es hier auch, die anliegenden Gebäude abzuschirmen.

In einer weiteren Übung musste der Nachwuchs Wasser aus der Moosach ansaugen. „Das ist nichts Alltägliches“, erklärt Kreisjugendfeuerwehrwart Mathias Weigl. „Da konnten sie mal in der Praxis zeigen, was sie gelernt haben.“

Sinn der Übungen war es auch, die Jugendlichen die Wärmestrahlung eines großen Feuers erleben zu lassen. Denn die Kraft zu spüren, die so ein Feuer haben kann, das sei schon immer wieder beeindruckend, so Weigl.

Das eigene Können unter Beweis stellen

Natürlich werde auch innerhalb der Wehren regelmäßig geübt - „aber in diesen größeren Dimensionen einer gemeinsamen Übung ist das schon sehr eindrucksvoll“, so der Forstinninger. Außerdem diene der Kreisjugendfeuerwehrtag auch dem Zweck, die Jugendlichen „über den Tellerrand der eigenen Feuerwehr sehen zu lassen“.

Drehleitern beispielsweise haben nicht viele Wehren, am Samstag war sie aber wichtiger Bestandteil einer Übung, bei der ein Dummy aus 25 Metern Höhe geborgen werden musste, sodass die Nachwuchsfeuerwehrler den Umgang damit kennenlernen konnten.

Nachgestellte Szene: Ein Unfall mit einem Container. © SRO EBERSBERG

Und ein Highlight der Übung: Die Pastettener Hundestaffel führte vor, wie bei der Suche nach einer vermissten Person vorgegangen wird. Dafür habe sich eine Person versteckt, der Hund habe die Fährte aufgenommen und es habe keine fünf Minuten gedauert, bis er ihn gefunden hat, berichtet der Kreisjugendfeuerwehrwart.

Umgang auch mit nicht alltäglichen Einsatzmitteln

Im Einsatz sei das nichts Alltägliches, komme aber doch immer wieder mal vor. „Die Pastettener haben die Jugendlichen da wirklich toll an der Hand genommen und ihnen alles erklärt“, sagt Weigl. Angemeldet hatten sich 198 Buben und Mädchen, anwesend waren letztendlich um die 250 aus 23 Feuerwehren. „Da sind wir ein bisschen überrollt worden“, sagt Weigl und lacht: Es musste nachbestuhlt und 50 zusätzliche Leberkässemmeln gekauft werden. „Aber es zeigt auch, nachdem zwei Jahre lang wegen Corona nichts stattfinden konnte, war so eine gemeinschaftliche Übung wichtig.“

