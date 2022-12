Landpartie mit Abgründen: Theater sucht Darsteller aus Moosach und rundum

Von: Sabine Heine

Teilen

Eine Bustour als Theater. Wer will, kann mitmachen. © Privat

Wer will bei einem außergewöhnlichen Theaterprojekt mitmachen? Das Theater Elle und das Moosacher Meta-Theater laden zum Mitmachen ein.

Moosach – Eine Bustour der besonderen Art plant das Theaterprojekt „Elle“. „Graulieschen – Eine Landpartie mit Abgründen“ lautet der Arbeitstitel. Es ist ein Tagesausflug im Reisebus von der Stadt hinaus aufs Land, welcher zum mehr stündigen ultimativen Theatermarathon wird. Der Ausflug in die Idylle führt über eine irrsinnige Bustour nach Moosach und endet dort als etwas gruseliges Erlebnis. Zusammen mit dem Pathos München als städtischem und dem Meta-Theater Moosach als ländlichen Kooperationspartner erkundet das Elle-Team das Stadt-Land-Verhältnis.

Jeder kann mitmachen

Dafür wollen die Theaterleute Moosacher Bewohner kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten. Es ist also keine klassische Theaterproduktion mit Guckkastenbühne, sondern ein Theaterlauf von Station zu Station. Von der Dorfgrenze zu privaten Haushalten, in die Kirche und zum Schluss ins Wirtshaus. Die Talente, Interessen und Moosacher Geschichten sind dabei gefragt. Alter und schauspielerische Erfahrung spielen keine Rolle. Die Arbeit wird angemessen honoriert, teilt das Projektteam mit. Die Proben beginnen Anfang Mai 2023. Premiere ist Mitte Juni. Es sind zehn weitere Aufführungen geplant. Ein offenes, ausführliches Informationstreffen findet am Dienstag, 13. Dezember, um 18 Uhr im Meta-Theater Moosach statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.