Mitten auf Georg-Brauchle-Ring: Olchinger findet Geldscheine - und handelt ehrlich

Mitten auf dem Georg-Brauchle-Ring entdeckte ein Olchinger Autofahrer (47) am Freitagabend mehrere Geldscheine, die auf der Straße herumwirbelten. Der Mann stieg aus, sammelte sie ein - und fand noch mehr.

Am Freitag gegen 19 Uhr fuhr ein 47-Jähriger aus Olching mit seinem Auto auf dem Georg-Brauchle-Ring. Dort bemerkte er, dass mehrere Geldscheine auf der Fahrbahn lagen und zum Teil von vorbeifahrenden Fahrzeugen herumgewirbelt wurden. Er hielt mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an und schaltete das Warnblinklicht ein. Danach sammelte er alle Geldscheine, die er finden konnte, ein. Dazu bemerkte er noch, dass eine Geldbörse auf der Straße lag. Diese nahm er ebenfalls an sich. Insgesamt fand er 440 Euro.

Mit dem Geld und der Geldbörse fuhr er umgehend zur Polizeiinspektion 43 (Olympiapark), um seinen Fund abzugeben. Durch die Dokumente in der Geldbörse konnten die Beamten einen 64-jährigen Münchner identifizieren, dem das Geld gehörte. Er konnte telefonisch erreicht werden. Mit großer Erleichterung kam er zur Polizeiinspektion 43 und ihm konnten das Geld und seine Geldbörse wieder übergeben werden.

