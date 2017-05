Moosach: Polizei und KVR empfehlen Halteverbot an der Hirschstraße

Beschluss im Bezirksausschuss

Ein einseitiges Halteverbot in der Hirschstraße zwischen Siegmund-Schacky-Straße und Naumburger Straße: So lautet die Empfehlung des Unterausschusses (UA) Verkehr, die sie in der letzten Sitzung des Bezirksausschusses (BA) Moosach vorstellten.