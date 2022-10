Nach langem Bangen: Spieglwirt mächtig aufpoliert - Münchner Traditionslokal feiert Comeback

Von: Peter Schlingensief

Neu eröffnet: Der Spieglwirt in Moosach ist renoviert worden. © Oliver Bodmer

Der Spieglwirt in Moosach glänzt wieder - dank ihres Käufers. Die Augustiner-Brauerei polierte das heruntergekommene Gebäude mächtig auf.

München - Lange mussten die Moosacher um ihre geliebte Traditions-Wirtschaft bangen, am Mittwoch war nun die Wiedereröffnungsfeier.

Der Spieglwirt an der Feldmochinger Straße 38 hat eine lange Geschichte in Moosach, bereits 1849 wurde das Gebäude erbaut. 1898 wurde die Wirtschaft vom Münchner Metzger Franz Xaver Spiegl erworben, bis 1950 bezieht seine Familie ihr Bier von unterschiedlichen Münchner Großbrauereien wie der Paulaner-Salvator-Brauerei, der Unionsbräu Schülein & Co. AG und der Löwenbräu AG.

Nun glänzt das Augustiner-Logo in Gold und Dunkelblau an der Außenwand des Lokals. 128 Jahre hat das traditionsreiche Gebäude heute auf dem Buckel, das hat man dem Bau auch angesehen. Vergilbt war die Farbe, die Fensterläden brüchig. Die damaligen Wirte mussten 2018 nach über 30 Jahren Schankbetrieb das stark sanierungsbedürftige Gasthaus Spiegl aufgeben. Das Fortbestehen des Gebäudes und des Wirtschaftsbetriebs stand auf der Kippe.



Spieglwirt zurück in Moosach: Die neue Wirtschaft kann sich sehen lassen

Bürger aus Moosach, Lokalpolitiker und der Geschichtsverein suchten nach Lösungen – und fanden einen passenden Käufer: die Augustiner Brauerei. Sie polierte das heruntergekommene Gebäude mächtig auf.

Die neue Wirtschaft kann sich sehen lassen. Elegant modern und zugleich traditionell und ihrer Geschichte bewusst, lockt das frisch sanierte Gebäude bereits seit September die ersten Moosacher in die gemütliche Gaststube oder den kleinen Biergarten.



Die Wirtsfamilie Wagner freut sich über die durstigen und hungrigen Gäste, besonders jetzt, wo das Gasthaus mit offizieller Feier eröffnet wurde. Geöffnet hat der Spieglwirt täglich von elf bis 23 Uhr, am Wochenende empfangen die Wirte ihre Gäste bereits ab zehn Uhr. Ein Helles kostet 4,10 Euro, der Schweinebraten 14,50 Euro. (Peter Schlingensief)

