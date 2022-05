Neues Projekt mit Zündstoff? Stadt lässt Radler über Westfriedhof düsen

Von: Lukas Schierlinger

Der Münchner Westfriedhof wird in „einzelnen bestattungsfreien Bereichen“ für Fahrradfahrer geöffnet. © Sven Hoppe/dpa

Für einen Pilotversuch öffnet die Stadt München den Westfriedhof für Radfahrer. Im Oktober soll dann ein ausführliches Fazit folgen.

München - Die Stadt selbst bezeichnet es als „absolutes Novum in München“: Am kommenden Samstag (21. Mai) beginnt im Rahmen der Moosacher Stadtsanierung ein bislang einmaliges Pilotprojekt. Für einen befristeten Zeitraum wird das Fahrradfahren auf dem Westfriedhof erlaubt. „Bisher ist in den Münchner Friedhöfen das Radfahren ausnahmslos verboten“, stellt die Stadt in ihrer Mitteilung klar.

„Absolutes Novum in München“: Stadt lässt Radfahrer auf den Westfriedhof

Der Startschuss für die Testphase fällt zum samstäglichen Aktionstag, der von 10 bis 15 Uhr angesetzt ist. Bis zum Oktober wollen die Städtischen Friedhöfe prüfen und bewerten, ob sich Radverkehr und Friedhofsnutzung vertragen können. Laut Mitteilung sollen zunächst „einzelne bestattungsfreie Bereiche“ im Fokus stehen.

Seit Jahren erhitzen Kindergeburtstage, Grillpartys und weitere Freizeitaktivitäten auf Städtischen Friedhöfen die Gemüter. „Die Situation hat mittlerweile Ausmaße erreicht, die nicht ignoriert werden sollten, sofern der Charakter der Friedhöfe und der Bestand der Denkmäler sowie der Anlagen gewahrt bleiben sollen“, hieß es im Jahr 2019 in einer Vorlage für den Stadtrat. Die Folge waren Patrouillengänge externer Sicherheitsdienste. Nicht auszuschließen, dass einigen Besuchern das nun lancierte Radl-Projekt sauer aufstoßen könnte.

München: Westfriedhof soll „stadtweite Bedeutung als Ort der Erholung“ erlangen

Der Stadtrat hat im Januar 2021 einen Teil Moosachs formell als Sanierungsgebiet festgelegt. „Dem denkmalgeschützten Westfriedhof in Moosach wird die Bedeutung zuteil, nicht nur ein wichtiger Ort für Trauer und Gedenken zu sein, sondern auch eine herausgestellte, stadtweite Bedeutung als Ort der Erholung zu haben“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Ab Samstag sollen sich auch Fahrradfahrer davon überzeugen dürfen.