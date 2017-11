Stadt-Mitarbeiter machen Brunnen winterfest - und entdecken Kurioses

Eigentlich wollten die Mitarbeiter des Münchner Baureferats nur einen Brunnen in der Dachauer Straße winterfest machen. Doch damit, was ihnen im Inneren des Brunnens begegnete, hatten sie wohl nicht gerechnet.

München - Der Winter steht kurz bevor. Klar also, dass Münchens Brunnen so langsam winterfest gemacht werden müssen. Das wollten Mitarbeiter des Baureferats auch am Montagmorgen in der Dachauer Straße - doch eine tierische Begegnung machte ihnen erst mal einen Strich durch die Rechnung. In dem Brunnen befanden sich nämlich drei Krustentiere, jedes um die satte 15 Zentimeter groß.

Die Mitarbeiter alarmierten die Feuerwehr, die mit einem Kleinalarmfahrzeug der Wache Schwabing zum Ort des Geschehens eilte. Die Retter füllten einen großen Eimer mit Wasser, setzten die Tiere hinein und nahmen sie mit auf die Hauptfeuerwache. Dort warfen Fachleute einen Blick auf die Tiere und wussten sofort: es sind heimische Flusskrebse!

+ Drei Krebse wurden gerettet. © Foto der Berufsfeuerwehr München



Wie die Krebse in den Brunnen gelangt waren, ist noch ein Rätsel. Doch dahin zurück mussten sie zu ihrem Glück nicht mehr - denn an einer ruhigen Stelle der Isar wurden sie von ihren Rettern in die große Freiheit entlassen.