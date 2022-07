Skulpturenprojekt: Woodstock in Moosach mit freiwilligen Helfern

Die Fassade der Maverick Hall steht bereits vor dem Werkstattgebäude des Moosacher Bildhauers Hubert Maier. © PETER KEES

Ebersberger Skulpturenprojekt erinnert an weltberühmte John-Cage-Komposition.

Moosach – Auf dem Dach des Ateliers des Moosacher Bildhauers Hubert Maier stehen drei Männer. Sie halten kräftige Seile in ihren Händen. Unter ihnen, auf dem Boden, liegt eine Holzkonstruktion, die in den vergangenen Tagen von Hubert Maier und zwei englischen Künstlern, Andy Webster und Derek Tyman, zusammengebaut wurde. Es ist ein Abbild der Fassade der legendären Maverick Concert Hall aus Woodstock, New York, maßstabsgetreu.

1916 war das scheunenartige, rechteckige Original mit einem Dach aus Asphalt- und Holzschindeln und einem Rahmen aus schwerem Holz als Teil der Maverick Künstlerkolonie in Hurley, New York, errichtet worden, ohne Architekten, nur durch freiwillige Helfer. Ähnlich ist die Situation in Moosach. Die Männer auf dem Dach und die, die das Konstrukt vom Boden nach oben hieven, tun das alle freiwillig. Die Situation atmet ein wenig den Duft von einst. Nur tragen die Helfer hier Lederhosen und sind nicht Teil einer Künstlergemeinschaft. Gleichwohl, die Stimmung ist famos.

Bekanntes und umstrittenes Werk

In der Maverick Concert Hall in Woodstock wurde am 29. August 1952 das wohl bekannteste und umstrittenste Werk des amerikanischen Vertreters der experimentellen Musik John Cage zur Uraufführung gebracht, 4’33“, ein Werk, das vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden Stille zum Inhalt hat. Noten gibt es keine. Die erklärte Absicht des Komponisten war es, dass das Publikum den „zufälligen“ Klängen um sich herum lauschen sollte: dem Vogelgezwitscher, dem Wind in den Bäumen, dem Regen auf dem Dach, den Geräuschen der Zuhörer selbst.

Uraufführung jährt sich zum 70. Mal

In diesem Jahr jährt sich die Uraufführung dieses weltbekannten Werkes zum 70. Mal. Grund für das englische Künstlerduo, die Maverick-Fassade nachzubauen. Eigentlich sollte das alles in Ebersberg stattfinden. Die beiden Engländer wurden für das Skulpturenprojekt des Kunstvereins eingeladen. Die Alte Brennerei im Klosterbauhof sollte damit geschmückt werden. Doch die Behörden durchkreuzten das Vorhaben. Die unter Denkmalschutz stehende alte Brennerei durfte nicht berührt werden, kein Nagel, keine Schraube in die Fassade kommen. Man wollte die Maverick-Konstruktion daraufhin durch die Fenster stützen. Doch auch das verhinderte die Bürokratie, durch offene Fenster könne womöglich Feuchtigkeit eindringen. Außerdem – das fiel nach mehrmonatiger Prüfung in letzter Minute dann auch noch ein – bräuchte ein solches Kunstwerk eine Baugenehmigung.

Behörden durchkreuzten Vorhaben

Hubert Maier ist es schließlich zu verdanken, dass das vom Freistaat geförderte Projekt nicht abgesagt werden musste. Er bot die Fassade seines eigenen Hauses an. Andy Webster und Derek Tyman waren sofort begeistert. Und so entschied man, Maiers Angebot anzunehmen. Schließlich wollte man die beiden international renommierten Künstler – die bereits beim jüngsten Arkadien-Festival mit von der Partie waren, damals aber wegen der Corona-Maßnahmen nicht einreisen durften und so ein Radioprojekt live aus England nach Ebersberg sendeten – nicht wieder ausladen.

Inzwischen steht in Moosach das Grundgerüst der Fassade. Es soll noch mit Fenstern bestückt werden, ganz dem Original entsprechend. Alleine das, was bereits zu sehen ist, überzeugt. Man kann dem Kunstverein nur gratulieren zu solch einem Projekt.

Die Künstler: Andy Webster und Derek Tyman. © PETER KEES

Die Stadt Ebersberg wird freilich nicht ganz leer ausgehen. Am Jahrestag der Uraufführung, am 29. August, wird man Teile der Fassade zu einer Bühne umbauen und in den Klosterbauhof stellen, um darauf ein kleines aber feines John-Cage-Festival abzuhalten.

Doch erst einmal wird die Kopie der Maverick Fassade in Moosach eröffnet. Am Sonntag, 10. Juli, ab 14 Uhr. An diesem Nachmittag wird es auch zu einer Aufführung von John Cage 4’33“ kommen – und zwar durch die Ebersberger Blasmusik „Blech-Bagage“, die sich freuen, auch bei so etwas einmal mitzumachen. Schließlich wurde die Komposition auch schon von den Berliner Philharmonikern gespielt.

Cage übrigens gilt als Miterfinder des Happenings und der Performance-Kunst. Die Fluxus-Bewegung entstand im Wesentlichen aus den Kursen, die er in den späten Fünfzigerjahren gab. Dem Kunstverein ist mit diesem Projekt ein ganz besonderer Clou gelungen.

