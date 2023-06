Mount Everest bezwungen: Wahl-Münchnerin erlebt bange Momente – „Dann ist die Expedition plötzlich in Gefahr“

Von: Christian Einfeldt

Sechs der Seven Summits erklommen: Im Gespräch mit tz.de spricht die Wahl-Münchnerin Anna Ott über ihre achtwöchige Expedition. © Anna Ott

Vor vier Jahren hatte sie den Kilimandscharo erklommen, jetzt den Mount Everest. Bergsteigerin Anna Ott über ihren historischen Weg nach oben.

München – Nach der letzten Expedition war sie ihrem großen Ziel dann einen großen Schritt näher: Als zweiter deutscher Frau gelang es Anna Ott, seinen rund 8848 Meter hohen Gipfel zu erobern. Die 36-jährige Wahl-Münchnerin war auf dem Mount Everest und hat damit sechs der sagenumwobenen Seven Summits erklommen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht sie über ihre Ziele und die Faszination, die höchsten Gipfel aller sieben Kontinente zu besteigen. Eine Geschichte geprägt von Rückschlägen, einem noch stärkeren Glauben, gesteckte Ziele zu erreichen – und hilfreiche Eigenschaften, die ihr im Alltag „im Weg“ gestanden hätten.

„Dann ist die Expedition plötzlich in Gefahr“: Bergsteigerin über Zweifel auf dem Weg nach oben

Anna Ott war auf dem Kilimandscharo. Sie war auf dem Elbrus, dem Aconcagua, und dem Mount Winston. Auf dem Denali in Alaska ebenfalls – da der siebte der Seven Summits (der Puncak Jaya) derzeit aufgrund politischer Unruhen schwierig zu erreichen ist, fehlte also nur noch der Mount Everest. Die Reise sollte am 31. März 2023 starten und insgesamt acht Wochen dauern. Gegenüber tz.de spricht sie von verzweifelten Momente, aber auch von denen, die ihr Kraft geschenkt hätten.

So gab es Situationen, in denen ein Weitermachen komplett ausweglos gewesen wäre. „Dann ist die Expedition plötzlich in Gefahr“, sagt die 36-Jährige und bezieht sich etwa auf bange Stunden, die am neunten Tag ihrer Reise ihren Lauf genommen hätten. Sie wurde krank – „richtig krank, mit Schüttelfrost und Fieber“. Ihr großes Ziel, auf das sie sich so lange vorbereitet hatte, drohte plötzlich meilenweit entfernt zu sein – plötzlich sogar weiter entfernt als der fast 9000 Meter hohe Gipfel des Mount Everest.

„Stur und stark genug“ – und plötzlich war selbst das Basecamp ein „Luxus-Hotel“

Jeden Tag brach sie gemeinsam mit ihrer Truppe gegen 1 Uhr morgens zum Bergklettern auf. Immer war es „dunkel“ und „kalt“. Mehr als einmal musste sie ihre „Grenzen ausloten“, bestätigt sie unserem Redakteur. Von Basecamp zu Basecamp ging es manches Mal nur schleppend voran. „Das schaffe ich ja nie“ – so ein Gedanke, der selbst der gebürtigen Sauerländerin gekommen war. Dass sie es überhaupt einmal auf den Gipfel des Mount Everest schaffen sollte, war lange Zeit übrigens undenkbar. Erst seit vier Jahren verfolgt sie ihre Träume, die sie zuletzt in atemberaubenden Höhen haben schweben lassen.

Sie gab nie auf, die ganze Reise über blieb sie „stur“ und „stark genug“, um es zu schaffen. So überstand sie auch die fünf Nächte, die sie erkrankt, in einem Krankenhaus in Kathmandu verbracht hatte und konnte auch die Momente überwinden, in denen sie die Zivilisation besonders stark vermisst hätte. Sie spricht von Momenten, in denen selbst etwas Cola und Schokolade etwas „ganz Besonderes“ gewesen wären - und das Basecamp plötzlich ein „Luxus-Hotel“.

Wie Anna Ott mit „Eigenschaften, die in anderen Lebenslagen im Weg stehen“ zum Erfolg kam

Als Anna Ott auf dem Gipfel des Mount Everest war, konnte sie es „gar nicht fassen“. Als sie noch den Kilimandscharo erklommen hatte, – den ersten der Seven Summits – tanzte sie vor Freude. Jetzt, mit aller Erfahrung wusste sie aber – „der Gipfel ist nur der halbe Weg“. Zumal ihre Reise nach dem Mount Everest ohnehin nicht am Ende war – sie wollte weitermachen, den Gipfel des Lhotse erklimmen. Der Berg ist mit dem Mount Everest verbunden.

Rückblickend spricht sie nach ihrer Expedition von den „intensivsten zwei Monaten“ – Gründe dafür waren die ständigen Gefahren der Natur. Auf dem Weg Richtung Gipfel entdeckte Ott einen Leichnam. Die Bergkletterin sagt, die tote Person hätte nicht geborgen werden können. Sieben bis acht Jahre ist der Todesfall her und noch immer würde die Leiche über den Gipfel des Lhotse wachen. Weiteres sei über den Vorfall nicht bekannt.

Trotz aller Rückschläge und erschreckenden Momente, gab es für Anna Ott aber immer wieder Situationen, die sie bestätigt hätten – die Erfahrungen, die sie in ihrer Truppe gesammelt hätte oder letztendlich ihre Ziele, mitunter „mit allerletzter Kraft“ erfüllt. Geholfen hätten ihr dabei vor allem „Eigenschaften, die in anderen Lebenslagen im Weg stehen“ – Sturheit und die Fähigkeit auch mal „richtig leiden“ zu können.

Ob Anna Ott nach dem höchsten Gipfel der Welt schon alles gesehen hat?: „Es geht auf jeden Fall weiter“. Ihr nächstes Ziel: der Ama Dablam in Nepal, ein technisch anspruchsvoller Gipfel, für den sie sich in Europa vorbereiten möchte. Trainingscamps in Frankreich (Montblanc) und der Schweiz (Matterhorn) stehen an – ein Ende für die Bergsteigerin ist noch lange nicht in Sicht.

