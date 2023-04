18-Jähriger in Milbertshofen erstochen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Totschlags

Von: Andreas Thieme

Blumen und Kerzen liegen am Korbinianplatz, wo ein 18-Jähriger getötet wurde © SIGI JANTZ

Die tödliche Messerattacke in Milbertshofen vom März hat ganz München geschockt. Musafr P. (†18) verlor dabei sein Leben. Demnächst wird der Fall nun vor Gericht aufgearbeitet.

München - Tiefe Trauer lag über Freunden und Angehörigen, als Musafr P. im März 2022 gestorben ist. Der damals 18-Jährige war bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Banden in Milbertshofen erstochen worden. Die Bluttat vom Korbinianplatz wird demnächst vom Landgericht München I aufgearbeitet - es kommt zum Prozess.

Denn: „Durch die Staatsanwaltschaft München I wurde am 09.02.2023 Anklage gegen einen 17-jährigen Schüler wegen des Verdachts des Totschlags und der Beteiligung an einer Schlägerei erhoben“, teilt Oberstaatsanwältin Anne Leiding auf Anfrage mit.

Das Landgericht München I hat die Anklage bereits zugelassen. Insgesamt 17 Verhandlungstage wurden demnach an der 3. Jugendkammer angesetzt. Planmäßig soll der Strafprozess vom 4. Juli bis zum 8. August dauern. Dem Angeklagten drohen mehrere Jahre Jugendknast.

München: 18-Jähriger in Milbertshofen getötet - jetzt kommt es zum Prozess

Mitte März 2022 soll er Musafr P. (†18) erstochen haben und sitzt seither in Untersuchungshaft. Bei einer Massenschlägerei zwischen Jugendlichen am Korbinianplatz war Musafr P. ums Leben gekommen. Angeblich kannten sich Täter und Opfer, als es zu der Schlägerei zwischen zwei verfeindeten Gruppen in Milbertshofen gekommen war.

Immer wieder war Milbertshofen zuletzt Brennpunkt von Bandenkriminalität. Bei einer Schießerei waren 2022 auch zwei junge Männer verletzt worden. In einem weiteren Fall sollen fünf junge Männer einen 17-Jährigen mit Aluminiumstangen schwer verprügelt haben. Auch dieser Fall landete vor dem Landgericht.

