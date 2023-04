Schlange von mehreren hundert Metern: Gigantischer Andrang aufs Deutschlandticket

Von: Felix Herz

In München ist die Nachfrage nach dem Deutschlandticket für 49 Euro gewaltig. Am Marienplatz standen die Menschen teils stundenlang an.

München – Es geht hoch her am Marienplatz in der Innenstadt von München. Im Untergeschoss bildete sich am Samstagnachmittag, 29. April, eine gigantische Schlange, von rund 200 Metern Länge ist die Rede. Warum? Weil es bei der MVG-Verkaufsstelle nun das Deutschlandticket zu kaufen gibt.

Deutschlandticket in München: Riesige Nachfrage am Marienplatz

Ursprünglich war die Frist für das Deutschlandticket für diejenigen, die es noch im Mai nutzen wollten, abgelaufen – doch wegen der hohen Nachfrage verlängerte die MVG die Erwerbsmöglichkeit. Bis Sonntag, 30. April, könne man das 49-Euro-Ticket online erwerben, im Handel ist am Samstag Schluss – daher der Andrang.

Mit dem Deutschlandticket können Besitzer für 49 Euro pro Monat den Nah- und Regionalverkehr bundesweit und beliebig oft nutzen. Als Pendlerhauptstadt Deutschlands ist die Nachfrage in München wenig überraschend besonders hoch.

200 Meter lange Schlange am Marienplatz – Menschen warten teils 2,5 Stunden

Die rund 200 Meter lange Warteschlange am Marienplatz windet sich durch das gesamte Untergeschoss. Mehrere Fahrgäste am Kopf der Schlange sagten, dass sie gut zweieinhalb Stunden gewartet hatten.

Die MVG ist eines der Unternehmen, das die verbilligten Monatskarten in allen drei Varianten anbieten will: als Handyticket, als Chipkarte oder vorübergehend als Papierfahrkarte. Zwar besitzen wohl die meisten Fahrgäste ein Smartphone, trotzdem ist die Nachfrage nach den physischen Fahrkarten sehr hoch. Die Chipkarte gibt es derzeit bei der MVG noch nicht zu kaufen, da die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen sind. Vorerst gibt es daher auch für Chipkarten-Interessenten Papiertickets. (fhz mit Material von dpa)

