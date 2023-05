Erste Bilanz zum 49-Euro-Ticket: „Leicht gestiegenes Fahrgastaufkommen“ und lange Warteschlangen

Von: Sophia Oberhuber

Warten im Sitzen: Eine Frau hat es sich in der Schlange am MVG-Zentrum mit einem Klappstuhl bequem gemacht. Andreas Barth vom Fahrgastverband „Pro Bahn“. © D. Matkovic

Seit 1. Mai ist das Deutschlandticket gültig. An den Servicezentren der MVG bilden sich seitdem lange Warteschlangen. Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ stuft den Start des Angebots grundsätzlich als gelungen ein, wenn auch mit Einschränkungen.

München - Die Bilder von den Warteschlangen, die sich vor den MVG-Servicezentren in München bilden, hören auch eine Woche, nachdem das Deutschlandticket gültig ist, nicht auf. Ob am Marienplatz oder am Ostbahnhof, wo sich eine Frau am Freitag in weiser Voraussicht einen Klappstuhl und ein Buch mitgebracht hat. Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ in München kritisiert neben den langen Wartezeiten auch den Preis für das Fahrschein-Abo.

Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat bisher etwa 215.000 Deutschlandtickets verkauft

Die MVG hat laut Auskunft eines Sprechers bisher etwa 215.000 Deutschlandtickets verkauft. Damit seien 95.000 neue Abonnement-Kunden hinzugekommen. An den Kundenzentren warteten die Münchnerinnen und Münchner teils bis zu drei Stunden, um beispielsweise Monatskarten umzutauschen.

Inzwischen können Tickets aber nicht mehr nur für den kommenden Monat, sondern bereits für den laufenden Montag online abonniert werden. Das habe laut der MVG dazu geführt, dass die Nachfrage vor Ort, ob am Marienplatz oder am Ostbahnhof, stark abgenommen habe. „Die Wartezeit liegt aktuell bei etwa eineinhalb Stunden“, so ein Sprecher.

Fahrgastverband in München kritisiert unter anderem den chaotischen Start des Tickets

Andreas Barth vom Fahrgastverband „Pro Bahn“ hätte sich mehr Voraussicht bei der Planung des Ticket-Starts gewünscht. „Inhaltlich ist es ein tolles Angebot, aber das war unnötig“, so Barth. Die MVG hätte beispielsweise den Personalbedarf im Voraus berechnen und entsprechend aufstocken können. Insgesamt sei der Start des Angebots gelungen – wenn auch mit Einschränkungen. Beim Preis für den Fahrschein sieht Barth ebenfalls Verbesserungsbedarf. „Es ist kein Ticket für alle. Dafür ist es zu teuer.“ Insgesamt stellt der Verbandssprecher ein „leicht gestiegenes Fahrgastaufkommen“ fest.

49-Euro-Ticket: Deutsche Bahn geht von einem „spürbaren, stetigen Nachfragezuwachs“ aus

Weder MVG noch Deutsche Bahn (DB) können das bisher in Zahlen bestätigen. Dafür sei es schlicht zu früh. „Allgemein gehen wir beim Deutschland-Ticket von einem spürbaren, stetigen Nachfragezuwachs aus“, sagt ein Sprecher der DB. Man habe nicht schlagartig, sondern stattdessen nach und nach mehr Fahrgäste erwartet.

Im ersten Monat hat die Deutsche Bahn bundesweit mehr als 1,3 Millionen Tickets verkauft. Dazu kommen die Karten, die Fahrgäste bei ihren jeweils regionalen Verkehrsunternehmen erworben haben. Das Deutschlandticket gibt es als digitalen Fahrschein und als Chipkarte. Die MVG wird diese aber erst im Sommer versenden. Bis dahin erhalten alle Kunden, die sich für den haptischen Fahrschein entschieden haben, jeden Monat ein Print-Ticket.