U-Bahn auf Straße unterwegs – ungewöhnlicher Anblick verwundert Autofahrende

Ein ungewöhnliches Bild auf Münchens Straßen: Dort waren jüngst mehrere U-Bahnen unterwegs. Vor allem Traditionalisten sind deshalb traurig.

München – Überholt von einer U-Bahn - mit diesem ungewöhnlichen Bild sahen sich Münchner Autofahrer in den vergangenen Tagen häufiger konfrontiert. Weit weg vom eigentlichen Einsatzgebiet unter der Erde waren die Züge auf der Straße unterwegs. Doch was macht ein U-Bahn-Wagen auf der Straße? Wir haben nachgefragt.

„Vergangene Woche haben sechs A-Wagen auf einem Tieflader ihre letzte Fahrt nach der Ausmusterung angetreten“, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. Dieser U-Bahnzug mit der Nummer 6343 habe rund 50 Jahre lang die Münchner Fahrgäste sicher von A nach B gebracht. Jetzt nimmt die MVG Abschied: „Servus, lieber Oldie, mach‘s gut!“

Die ausgemusterten Wagen kommen auf den Schrotthaufen

Und was passiert mit den ausgemusterten Wagen? „Die Fahrzeuge werden in Chargen zur Verschrottung ausgeschrieben“, heißt es von der MVG. Per Lkw geht es dann auf die letzte Fahrt zur Schrottpresse. Für einen Verkauf gibt es keinen Markt. Damit ereilt die Münchner U-Bahnen das gleiche Schicksal wie vor Jahren schon die erste Generation der Nürnberger Wagen.

Der Grund für die Ausmusterung ist ein einfacher. Die Wagen aus den 1960er und -70er Jahren sind einfach zu alt geworden und werden durch moderne C2-Fahrzeuge ersetzt. Die MVG-Flotte mit aktuell 748 Wagen beziehungsweise 124 Sechs-Wagen-Zügen wird neu aufgestellt. Von diesem Schicksal, nicht mehr gebraucht zu werden, sind derzeit 80 Wagen jährlich betroffen. Laut MVG soll die Ausmusterung bis Ende 2025 abgeschlossen werden.

+ Letzte Fahrt für den Wagen Nummer 6343 - auf der Straße. © Thomas Pfeiffer

Hier gibt es noch einen Prototypen zu bestaunen

Ganz verzichten müssen die Münchner auf ihre liebgewonnenen Züge also vorerst noch nicht. Noch sind Wagen mit Baujahr 1970 im Einsatz und sogar ein modernisierter Prototyp von 1967. Zudem ist seit 2006 eines der drei Prototyp-Fahrzeuge, der Wagen 6092, im Verkehrszentrum des Deutschen Museums ausgestellt.

In Zukunft sollen aber vermehrt die Sechs-Wagenzüge vom Typ C2 auf den U-Bahn-Schienen unterwegs sein. Sie können mehr Fahrgäste aufnehmen und sind durchgängig begehbar. Zudem ist bei ihnen - im Gegensatz zu den A-Wagen - die Rückspeisung in die Stromschiene beim Bremsvorgang möglich. Es geht also um technische Unterschiede. In Sachen Flair und Charme wird der Vergleich mit den alten Modellen schwierig.

