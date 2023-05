Münchner Bürgerpark droht das Aus – 40 Jahre, nachdem die alten Barracken besetzt wurden

Von: Lucas Sauter-Orengo

Der Bürgerpark Oberföhring steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Vertrag mit der Stadt München läuft aus - was dann kommt, ist derzeit noch nicht klar. © Screenshot: Bayerischer Rundfunk

Vor 40 Jahren besetzten sie die alten Barracken, jetzt bangen die Künstler um ihren Bürgerpark Oberföhring. Der Vertrag mit der Stadt laufe aus, was danach kommt: Ungewiss.

München – Noch ist alles gut im Bürgerpark Oberföhring. Im Atelier wird gewerkelt, im kleinen Theater bringt der Kasperl sein Publikum zum Lachen, im Sommer werden Feste gefeiert. Schon 40 Jahre ist es her, dass einige Bürgerinnen und Bürger die alten Gebäude im Münchner Norden quasi „besetzten“, wie der BR in einem Beitrag zeigt. Unzählige Vereine hatten sich Ende der 80er-Jahre in den alten Barracken eingenistet. Doch jetzt ziehen dunkle Wolken über den Bürgerpark: Die Zukunft ist ungewiss – der Vertrag mit der Stadt München läuft aus.

Bürgerpark Oberföhring: Ist das Provisorium vor dem Aus? Künstler in Sorge

„Wir haben den wahnsinnigen Luxus, dass das noch bezahlbar ist hier, von der Stadt gefördert“, erklärt Künstlerin Lucia Dellefant gegenüber dem BR. „Wenn das aufhört, bei den Quadratmeterpreisen, hier zwischen 20 und 30 Euro, dann weiß ich nicht, dann muss ich aufs Land“, so Lucia Dellefant resigniert weiter. Und tatsächlich: Dem Dauer-Provisorium droht das Ende, die Stadt München will den Nutzungsvertrag wohl nicht verlängern. Wie es im Beitrag weiter heißt, liege das an Sanierungsbedarf der Barracken, der Brandschutz mache Probleme, auch am Geld mangle es.

Die Angst geht um: Bürgerpark Oberföhring vor ungewisser Zukunft

Ob etwas Neues gebaut wird, ist derzeit noch nicht klar. Doch auch diese Variante bereitet etwa Patrick Bohte, Betreiber des „Kleinen Theaters im Pförtnerhaus“, Sorge. Bohte nach laufe man Gefahr, das Besondere des Bürgerparks, also die gewachsene Struktur, dadurch zu verlieren.

Somit ist derzeit, völlig unklar, wie es mit dem Bürgerpark Oberföhring in Zukunft weitergeht. 40 Jahre, nachdem die Bürger die Barracken besetzt hatten, bangen sie jetzt um ihren Verbleib, die ehemals als Lazarett im Krieg oder später als städtisches Krankenhaus genutzt wurden. Sicher ist, dass das Provisorium allemal bis zum Jahr 2025 Bestand hat. Alles andere muss dann die Zukunft zeigen.

