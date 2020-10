Pläne für München-Streik sorgen jetzt schon für großen Corona-Zoff: „Scheinbar Bezug zur Realität verloren“

Am Wochenende ist die Stammstrecke gesperrt, am Montag ruft Verdi erneut zum Streik im Nahverkehr auf - und das trotz des massiven Anstiegs der Infektionszahlen. Das stößt auf Unverständnis.

Der Nahverkehr in München ist drei Tage am Stück deutlich beeinträchtigt.

Grund sind der Bau an der Stammstrecke und ein Streik.

Um Letzteres gibt es eine heftige Diskussion wegen der steigenden Corona-Zahlen.

Update 23. Oktober, 13.43 Uhr: MVG-Chef Ingo Wortmann reagiert mit Unverständnis auf den geplanten Streik am Montag: „Verdi hat scheinbar den Bezug zur Realität verloren“. Die angekündigten Aktionen bezeichnete Wortmann als „Zumutung für die Fahrgäste“ - auch mit Blick auf die angespannte Pandemie-Lage in der Landeshauptstadt.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „#Verdi hat scheinbar den Bezug zur Realität verloren." Der Streik sei "eine Zumutung für die Fahrgäste", die den ÖPNV finanzieren. "Außerdem konterkariert der Ausstand den Infektionsschutz in Zeiten stark steigender Fallzahlen in #München."#Covid_19 — Marc Kniepkamp (@MK_Muc) October 23, 2020

Auf Stammstreckensperrung folgt Streik, der für großen Corona-Wirbel sorgt: „Unverantwortliche Strategie“

Ursprungsmeldung:

München - Wer in den kommenden Tagen mit dem Nahverkehr fahren will, braucht entweder Geduld oder einen guten Plan B. Am Wochenende steht die nächste Stammstreckensperrung an, am Montag ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik auf*. Dieses Mal ist wieder der gesamte Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) in München* betroffen, heißt: U-Bahn, Bus und Tram stehen größtenteils still. Da im Busbereich auch private Unternehmen fahren, ist dieser laut Verdi nicht komplett betroffen.

Die Gewerkschaft will den Druck auf die Arbeitgeber kurz vor der dritten Verhandlungsrunde im andauernden Tarifstreit erhöhen. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen, die „Grenze der Belastbarkeit“ für die Beschäftigten sei erreicht, betont Kai Winkler, Verdi-Verhandlungsführer für den Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) in Bayern. Außerdem wirft Verdi der Arbeitgeberseite eine „massive Verweigerungshaltung“ vor. „Stattdessen bieten sie minimale Lohnerhöhungen, die Belastung der Beschäftigten interessiert die Arbeitgeber nicht“, so Winkler.

Neuer Streik in München: MVG verweist auf alarmierende finanzielle Lage

„Das ist Unsinn“, sagt MVG-Sprecher Matthias Korte. Die Gespräche seien nicht abgebrochen, nächste Verhandlungstermine stünden fest. „Außerdem gibt es nicht viel zu verteilen“, so Korte weiter. Die finanzielle Lage der Stadtwerke München und der MVG sei alarmierend, daher müsse ein „maßvoller Tarifabschluss“ gefunden werden. Dieser sollte jedoch am Verhandlungstisch gefunden und nicht auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen werden.

In den vergangenen Wochen sind immer wieder kritische Stimmen gegen die Streiks in Zeiten von Corona* aufgekommen. Auch die MVG kritisiert die Entscheidung erneut scharf, insbesondere im Hinblick auf die aktuell stark ansteigenden Infektionszahlen in der Landeshauptstadt*. „So eine Strategie ist unverantwortlich und konterkariert den Infektionsschutz“, so Korte weiter.

Neuer München-Streik im ÖPNV: Es geht auch um den Ausbau des Nahverkehrs

Die Gewerkschaft Verdi sieht das anders. Auch wenn man die Kritik aus der Bevölkerung generell verstünde, so würden sie ja nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch für den Ausbau des Nahverkehrs streiken und somit für die Fahrgäste, betont Gewerkschaftssekretär Franz Schütz auf Nachfrage. „Außerdem nehmen die Beschäftigten nur ihr Grundrecht des Streiks in Anspruch.“ Auch die Sorge bezüglich eines womöglich steigenden Infektionsrisikos in überfüllten Bussen versteht Schütz, spricht hierfür aber auch den Betrieben eine Verantwortung zu. Diese sollten nicht, nur um den Streik zu brechen, Fahrzeuge auf die Straßen schicken und somit in Kauf nehmen, dass sich zu viele Fahrgäste in die wenigen Fahrzeuge* quetschen.

Der Streik soll laut Schütz gegen 3.30 Uhr morgens beginnen und bis in den Abend reichen. Die S-Bahn-Stammstrecke ist aufgrund von Instandhaltungsarbeiten von Freitag, 22.30 Uhr, bis Montag, 4.40 Uhr, gesperrt. (Lisa-Marie Birnbeck) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks