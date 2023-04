Riesige Fenster-Fassaden und grüne Innenhöfe: Das plant Apple in der Maxvorstadt

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Zwischen den Gebäuden sollen grüne Innenhöfe entstehen. © Brückner Architekten

Apple will in München wachsen. Dafür soll in der Denisstraße in der Maxvorstadt ein moderner Bürokomplex entstehen. Am Dienstag wurde der Grundstein gelegt.

München - München kriegt sie alle: Google, Infineon, Microsoft - und nun Apple. Denn Firmen-Chef Tim Cook mag München. Und München mag Apple - vor allem die Jobs, die dadurch entstehen.

In München plant Apple ein „Europäisches Zentrum für Chip-Design“

Wo jetzt noch ein riesiges Loch klafft, soll Mitte 2024 ein moderner Büro-Komplex stehen. © Markus Götzfried

Das freute auch Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) am Dienstag bei der Grundsteinlegung für ein weiteres Apple-Gebäude an der Maxvorstädter Denisstraße. Der Name: Lichthöfe! Baumgärtner ist überzeugt: Zusammen sorgen die Unternehmen „in Zukunft für Arbeitsplätze“.

Clemens Baumgärtner: Apple soll keine Werkswohnungen bauen müssen

Der Verkauf des Filetgrundstücks Seidlstraße an Apple sorgte zuletzt aber für Zoff. OB Dieter Reiter (SPD) fordert, Apple solle halt auch Mitarbeiter-Wohnungen bauen. Das sieht Baumgärtner hingegen ganz anders: Er glaubt, mit solchen Forderungen verliere München als Standort an Attraktivität.

Friedrich Neumann, Clemens Baumgärtner und Laurent Brückner (v. l.) bei der Grundsteinlegung. © Markus Götzfried

Und Apple will hier wachsen. Daher will der Konzern auch nahe der Spaten-Brauerei in die Denisstraße ziehen - und auch in die Marsstraße. Bald wird zudem ein Komplex an der Karlstraße fertig und auch in der Seidlstraße soll gebaut werden. Die Standorte gehören alle zum „Europäischen Zentrum für Chip-Design“.

Apple hat den Mietvertrag in München schon längst unterschrieben

An der Denisstraße sind auf fünf Etagen Büros geplant, entworfen vom Büro Brückner Architekten. Bauträger ist München-Bau. „Es entstehen 9000 Quadratmeter Büro- und 7000 Quadratmeter Nutzfläche, etwa für Lager und Stellplätze“, so München-Bau-Chef Friedrich Neumann. Fertigstellung? Mitte 2024.

Der Architekten-Plan: riesige Fenster-Fassaden und große Dachterrassen. © Brückner Architekten

Apple hat den Mietvertrag für das Areal schon vor über einem Jahr unterzeichnet. Architekt Laurent Brückner plant dort ein Kleinod, sagte er. Dort, wo gerade ein tiefes Loch klafft, sollen vier Gebäudeteile entstehen. Von oben betrachtet sind sie wie der Buchstabe H angeordnet - nur mit einem zweiten Querstrich. Dadurch entstehen drei Innenhöfe.

Die zwei Quer-Bauten bekommen verglaste Dächer. Sie werden gern bei Fabrikhallen verwendet und sollen an die früheren Industriebauten in der Maxvorstadt erinnern.