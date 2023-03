Stadt zur Debatte um Diesel-Verbot: Messwerte „sogar schlechter als in Prognosen angenommen“

Arbeiter arbeiten an einem Schild in der erweiterten Umweltzone in München. © Sven Hoppe/dpa/Archiv

Seit Anfang Februar gilt das Diesel-Fahrverbot in München - seit seiner Einführung ist es hochumstritten. Die zentrale Frage: Sind die Schadstoffwerte wirklich so schlecht, dass ein Fahrverbot für alte Diesel nötig ist?

München - Das seit Februar geltende Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 und schlechter ist nach Ansicht von Umweltreferentin Christine Kugler notwendig. Sie sieht sich durch die Messwerte von Schadstoffen aus 2022 bestätigt. „An dem Berechnungspunkt in der Landshuter Allee ist der tatsächliche Wert sogar schlechter als in unseren Prognosen angenommen“, sagt Kugler.

Debatte um Diesel-Verbot in München: Werte an Landshuter Allee sogar schlechter als angenommen

Dort liegt der Jahresmittelwert für 2022 bei 49 Mikrogramm pro Kubikmeter – erlaubt ist ein Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Prognose lag bei 48 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ebenfalls überschritten wird dieser Wert an der Tegernseer Landstraße. „Die nun vorliegenden Messwerte bestätigen die bestehende lufthygienische Problemlage am Mittleren Ring“, heißt es in einer Mitteilung des Referats für Umwelt- und Klimaschutz (RKU). Damit sei auch die Notwendigkeit des Dieselfahrverbots geklärt.

Diesel: Stadt erweitert Messnetz für Luftqualität

Die Stadt hat ihr Messnetz seit Anfang des Jahres um insgesamt sieben Messpunkte erweitert. Damit sollen die vier Problembereiche Tegernseer Landstraße, Chiemgaustraße, Landshuter Allee und Stachus noch besser überwacht werden. Außerdem hat die Stadt Messstationen an Straßenabschnitten aufgestellt, die von Ausweichverkehr in Folge des Dieselverbots betroffen sein könnten. Außerdem misst das Landesamt für Umwelt die Werte an fünf Stationen.

Kuriosum Brudermühlstraße in Sendling bleibt bestehen

Ein Kuriosum bleibt aber bestehen: An der Brudermühlstraße in Sendling gilt das Fahrverbot für alte Diesel-Fahrzeuge nicht. Dabei ist dieser Abschnitt durch die Zu- und Abfahrten zum Großmarkt ohnehin schon besonders belastet - und das rund um die Uhr. Denn die Lkw können nicht direkt aus dem Mittleren-Ring-Tunnel auf den Großmarkt einbiegen, sondern müssen den Tunnel schon vorher verlassen und dann durch die dicht bebaute und bewohnte Brudermühlstraße bis zur Schäftlarnstraße fahren. Die Schadstoffwerte misst die Stadt hier trotzdem nicht.