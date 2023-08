Döner nach ChatGPT-Rezept - so schmeckt der KI-Kebab

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Bei Hans Kebab in München gibt es einen Döner, dessen Rezept eine Künstliche Intelligenz (KI) geschrieben hat. Redakteurin Regina Mittermeier hat ihn probiert. © Jens Hartmann

Künstliche Intelligenz (KI) ist aller Munde – und jetzt bei manchem Döner-Fan sogar wortwörtlich. Denn in den Restaurants von Hans Kebab gibt es eine Spezial-Kreation nach dem Rezept einer KI. Wir haben ihn probiert.

München – Das Fladenbrot auf meinem Teller duftet nach Barbecue-Soße und Ananas, würzig und süß. Würde ich blind dran riechen: Ich würde erst einmal nicht an Döner denken. Aber der Geruch von gebratenem Kalbfleisch und rohen Zwiebeln verrät: Es ist eben doch ein Döner – bloß kein gewöhnlicher.

Die neue Kreation heißt Haw-AI Deluxe. © Jens Hartmann

München: Hans Kebab am experimentiert mit ChatGPT

Ich habe ihn bei Hans Kebab an der Westenriederstraße am Viktualienmarkt gekauft, einer Imbiss-Filiale von Cihan Anadologlu (41). Er hat die Künstliche Intelligenz ChatGPT ein neues Döner-Rezept entwickeln lassen (nach eigener Einschätzung eine Weltpremiere). Und ich hab mir gedacht: Das probier ich! Schauen wir mal, ob das Computerprogramm Geschmack hat!

Stichwort: ChatGPT ChatGPt Die Software chatGPt wurde von der US-Firma OpenAi entwickelt, in die auch Microsoft und elon Musk investiert haben. Das Programm, das ende 2022 im Netz veröffentlicht wurde, wurde mit Wissen aus der ganzen Welt gefüttert. „GPT“ ist die Abkürzung für „Generative Pre-trained transformer“. Also etwa: „schöpferischer und trainierter Umgestalter“. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Chatbot, also ein Sprach-Programm. Wer ihm Fragen stellt, für den erzeugt ChatGPT sinnvolle texte – solange es einigermaßen überschaubare Themen sind.

Der Name ist schon mal lustig: Die neue Kreation heißt Haw-AI Deluxe – wobei „Haw-AI“ wie „Hawaii“ ausgesprochen wird. AI ist die englische Abkürzung für Künstliche Intelligenz. Als ich in die Brottasche beiße, muss ich an Pizza Hawaii denken, die mit Schinken und Ananas. Ehrlich gesagt: Andere Pizzen mag ich lieber. Aber im Döner passt die gegrillte Frucht gut zum deftigen Fleisch.

Am Viktualienmarkt gibt es jetzt Döner mit Barbecue-Soße

Diese Zutaten sind drin. Der KI-Kebab soll nur diesen Monat erhältlich sein. © Jens Hartmann

Und Hans Kebab ist eh bekannt für außergewöhnliche Döner. Der Klassiker mit Kalbfleisch kostet 9,50 Euro, die Premium-Variante mit Wagyu-Rind 35 Euro. Für meinen KI-Kebab bezahle ich 9 Euro. Trotz Künstlicher Intelligenz soll er möglichst natürlich sein, sagt Anadologlu. Das heißt: keine Zusatzstoffe, nur Schafskäse, Babyspinat, Rucola, Knoblauchsoße. „Und geröstete Haselnüsse – sie sind typisch für die Türkei.“ Die Grillsoße dazu finde ich, na ja, sagen wir: speziell.

Anadologlu und sein Team wollten den Klassiker zwar nicht neu erfinden. Aber der Döner-Star wurde neugierig, als das KI-Programm ChatGPT für alle zugänglich wurde. Wer die Software miInformationen füttert, dem spuckt sie Texte auf Bestellung aus – zum Beispiel eben Rezepte. Anadologlu fütterte ChatGPT mit Inhalten aus seinem Buch Einmal mit alles.

Die Filiale von Hans Kebab in München an der Westenriederstraße. © Jens Hartmann

Darin stehen klassische, aber auch ungewöhnliche Döner-Rezepte. Dann fragte er die KI nach einer Liste mit typischen und untypischen Zutaten – und heraus kam der Haw-AI Deluxe. Er soll nur diesen August erhältlich sein – ein Sommer-Software-Special.