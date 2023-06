Nach Erdinger Gruber-Demo: SPD und Grüne planen Demo „Ausge-Trumpt“ am Odeonsplatz – OB und FDP sagen ab

Von: Dirk Walter

Nach Monika Grubers Heizungsdemo in Erding rufen Gründe und SPD zu einer nachträglichen Gegenveranstaltung auf. Die FDP hat schonmal abgesagt. Auch der OB hat keine Zeit.

München – „Ausge-Trumpt!“, unter dieser Überschrift rufen SPD und Grüne zusammen mit Verbündeten drei Wochen nach dem Erdinger Heizungs-Protest zur Gegendemo. Für die Großkundgebung am Samstag ab 14 Uhr auf dem Odeonsplatz hat Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die FDP hat abgesagt.

Bayern brauche nach der Erdinger Demo wieder „einen Diskurs über Lösungen statt pauschalem Dagegen“, heißt es in dem Aufruf zur Münchner Kundgebung. „Konstruktive Politik“ statt „Hass und Hetze“ seien nun wichtig. Und „Zusammenhalt“ statt „Rechtsruck“.

SPD-Chef Florian von Brunn (l.) ist Organisator des Protests. Im Hintergrund die Erdinger Heizungsdemo von Monika Gruber. © Stefan Puchner/dpa/Imago

„Ausge-Trumpt“ – das ähnelt dem Slogan „Ausgehetzt“. Man erinnert sich: 2018 gab es in München ebenfalls eine Demo gegen einen von den Veranstaltern beklagten Rechtsruck, die der CSU vor der Landtagswahl arg zusetzte. Gefühlt die halbe Stadt war damals gegen die Flüchtlingspolitik der CSU auf den Beinen. Weit über 20.000 füllten den Königsplatz.

OB Reiter hat am Samstag keine Zeit

Eine 1:1-Neuauflage dürfte die Demo an diesem Samstag nicht werden. Prominente Redner von damals, etwa Münchens OB Dieter Reiter („anderer Termin“) fehlen. Auch der DGB ist „aus Termingründen“ offiziell nicht unter den Organisatoren zu finden, auch wenn DGB-Chef Bernhard Stiedl inhaltlich „voll und ganz hinter dem Anliegen“ steht, wie er unserer Zeitung versichert.

Auffällig auch: Prominente Kabarettisten wie Luise Kinseher, Max Uthoff, Claus von Wagner oder Urban Priol werden im Gegensatz zu 2018 nicht dabei sein. Statt 130 Unterstützerorganisationen sind es diesmal – Stand Mittwoch – rund 20.

Die Slogans jetzt zielen auf die Demo „Stoppt die Heizungsideologie!“ Mitte Juni auf dem Erdinger Volksfestplatz, vor allem aber wohl auf den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (FW) als eine Art Mini-Trump, dessen Demosprüche für bundesweite Diskussionen sorgten. Aiwanger hatte in Erding vor 13 000 Zuhörern dazu aufgerufen, sich „die Demokratie“ von Berlin zurückzuholen. Der Ampel-Regierung warf er vor, den „Arsch offen“ zu haben.

SPD-Chef von Brunn findet, Aiwanger und auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hätten „eine rote Linie überschritten“. Söder heize „mit seinen Worten und eindeutigen Lügen den rechten Kulturkampf an“, heißt es im Demo-Aufruf. Aiwangers Worte seien „eines Ministers unwürdig“.

Von Brunn ist kein Fan von Monika Gruber

Nachdem auf der Erdinger Demo die Kabarettistin Monika Gruber auftrat, hat sich auch von Brunn nach Künstlern umgeschaut: Auf dem Odeonsplatz ist gleich als zweiter Redner Kabarettist Christian Springer angekündigt, der sich auf Youtube eindeutig gegen die Erdinger Demo positioniert hatte. Gruber habe „Sachen gesagt, die schlichtweg falsch sind“, sagt von Brunn. Sie stehe nicht für ein Kabarett „im Sinne von Dieter Hildebrandt, im Sinne von gesellschaftlichem Fortschritt“.

Auch Christian Springer kommt © Archiv/MM

Weitere Redner sind neben von Brunn Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze, Redner von ÖDP, Mieterverein, Verdi und Awo sowie der Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der TH Regensburg, Prof. Michael Sterner. Die Linke ist nicht dabei, „sie hat sich nicht gemeldet und ich weiß auch gar nicht, wo die stehen“, sagt von Brunn.

Abgesagt hat die FDP, die von Brunn extra eingeladen hatte („freundschaftliches Angebot“). FDP-Fraktionschef Martin Hagen war in Erding aufgetreten. „Kritik an Aiwangers Äußerung zur Demokratie ist berechtigt“, sagt er nun. „Aber deswegen jetzt gleich eine Demo zu veranstalten? Das riecht doch eher nach Wahlkampfgetöse als nach ehrlicher Sorge um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“

