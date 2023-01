Eingriff geglückt: Marco wartete 948 Tage auf sein Spenderherz – „2023 wird dein Jahr“

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Bewegende Nachrichten aus München: Der kleine Marco (8) wurde erfolgreich operiert, nachdem er weit über zwei Jahre im LMU Klinikum verbringen musste.

München – 948 Tagen hatte er in der Kinderkardiologie im LMU Klinikum tapfer ausgeharrt. Jetzt hat der kleine Marco (8) sein Spenderherz endlich bekommen. Am vergangenen Donnerstag (5. Januar) wurde die Transplantation in München erfolgreich durchgeführt, wie das Klinikum nun bekannt gab.

Marco (8) hat endlich sein Spenderherz: Eingriff in München geglückt

Im Februar 2020 war Marco an einer Influenza erkrankt, die nicht ganz ausheilte und sein Herz angriff. Sein Herzmuskel wurde irreversibel geschädigt. In der Folge war ihm ein Kunstherz eingesetzt worden. An ein „normales“ Leben außerhalb der Klinikmauern war damit nicht zu denken. Das lange Warten auf einen Spender begann.

„In einer rund fünfstündigen Operation wurde das Kunstherz durch das Spenderorgan von unserem Operationsteam um Prof. Hörer und Prof. Kari ersetzt“, informierte das LMU Klinikum über den komplizierten Eingriff zum Jahresbeginn. Aktuell erhole sich der kleine Patient noch, „wir hoffen, dass wir ihn bald nach Hause entlassen können“. Gerade bei Kindern sei die Suche nach passenden Spenderorganen enorm diffizil, betonte Christian Hagl, Klinikdirektor der Herzchirurgie. Weitere Deals zum Spender wurden zunächst nicht bekannt.

Bewegende Reaktionen auf Instagram: „2023 wird dein Jahr, lieber Marco“

Die frohe Kunde hat das LMU Klinikum auf seiner Instagram-Seite verbreitet. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche emotionale Reaktionen. „Da kommen mir die Tränen, unglaublich! Wunder geschehen“, kommentiert eine merklich angefasste Nutzerin. Auch direkt an den achtjährigen Patienten adressierte Nachrichten finden sich: „So wundervolle Nachrichten. 2023 wird dein Jahr, lieber Marco. Alles, Alles Gute!“