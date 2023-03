München erlaubt umstrittenes Konzert, doch OB Reiter „will ihn hier nicht haben“

Von: Adriano D'Adamo

Aus rechtlichen Gründen konnte das Konzert von Roger Waters in der Olympiahalle nicht verboten werden. Jetzt äußert sich der Pink-Floyd-Mitgründer zum Rechtsstreit und den Antisemitismus-Vorwürfen.

München – Der Stadtrat München hatte geplant, das Konzert von Roger Waters am 21. Mai in der Olympiahalle abzusagen und zu verbieten. Ein Grund, warum die Stadt München das Konzert verhindern wollte, waren antisemitisches Verhalten und Äußerungen des Musikers. Aus rechtlichen Gründen wird das Konzert jedoch stattfinden. Jetzt äußert sich der Mitbegründer der Band Pink Floyd zu den Vorwürfen und dem Rechtsstreit.

Trotz Antisemitismus-Vorwürfen: Waters sieht sein Konzert als „gute Nachricht für die Meinungsfreiheit“

Wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter erklärte, konnte das zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft nicht über das Konzert entscheiden. Aufgrund eines Rechtsgutachten von Rogers Anwalt war eine außerordentliche Kündigung des Vertrags mit dem Konzertveranstalter nicht möglich, berichtet der Bayerische Rundfunk. „Ich will ihn hier nicht haben und wir müssen es jetzt ertragen“, ließ Oberbürgermeister Dieter Reiter über Roger Waters verlauten. Laut Ralf Höcker, Waters Anwalt, wurde in diesem Fall „falsch verstandene Symbolik“ als Entscheidungsgrundlage genommen. Der Musiker selbst sieht diese Entscheidung allerdings als Sieg an.

Roger Waters, britischer Sänger und Mitbegründer der Rockband Pink Floyd, während eines Auftritts. © Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa/Archivbild

Roger Waters bezeichnet sein Konzert in München als „gute Nachricht für die Meinungsfreiheit in Deutschland“, schreibt der Deutschlandfunk. Wie der Musiker über seine Anwälte hat mitteilen lassen, sehe er ein geplantes Konzertverbot als verfassungswidrig und ungerechtfertigt an. Weiterhin weist er die Vorwürfe zurück, dass er ein Antisemit sei. Seine Aussagen und die Genehmigung für sein Konzert sorgten für viel Kritik, unter anderem auch von Ron Prosor, Israels Botschafter in Deutschland.

Schwere Kritik an Roger Waters: Frankfurt sagt ab und Israels Botschafter missbilligt

Israels Botschafter in Deutschland kritisiert das Konzert und äußert klare Worte gegen den Musiker. „Roger Waters hätte kein Problem damit, in Teheran oder Moskau aufzutreten. Nur Israel ist der einzige Ort der Welt, den er boykottiert. Aber ein Antisemit will er natürlich nicht sein“, schrieb der Botschafter auf Twitter.

Auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, meldete sich zu Wort. Sie betitelt das Konzert von Roger Waters als einen „Schlag ins Gesicht für die jüdische Gemeinschaft und für alle, die sich für ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben einsetzen“, wie das ZDF berichtet.

Sein Konzert in Frankfurt am 28. Mai hingegen wurde abgesagt. Die zuständige Messegesellschaft hat auf ein Drängen des Frankfurter Magistrats und des Landes Hessen dem Konzertveranstalter ein Kündigungsschreiben zugestellt. „Politiker haben kein Recht, Künstler und ihre Fans mit Auftrittsverboten einzuschüchtern und zu schikanieren“, sagte Waters als Reaktion auf die Entscheidung Frankfurts. Waters will sein Konzert in Frankfurt im Notfall mit einer einstweiligen Verfügung durchsetzen. Die Stadt begründete ihren Entschluss mit dem antisemitischen Verhalten Waters, seinem Aufruf zum Boykott Israels und kriegsverherrlichende Äußerungen bezüglich des Kriegs in der Ukraine. Unter anderem ließ der Musiker bei seinen Konzerten einen Ballon in Form eines Schweins mit einem Davidstern aufsteigen.

