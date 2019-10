Münchnerin wandert für jungen Urlaubsflirt aus - doch insgeheim befürchtet sie Schlimmes

Ist natürlich gewagt, aber wer nicht wagt....

Ich wünsche den beiden alles Glück und das die Dame ihre Erfüllung findet. Es gibt eben nicht nur negative Beispiele, auch einige schöne. Auf YT gibt es einen Chanel, Our Tribe of Many, eine US Amerikanerin mit ihrem Kenyanischen Mann und neun Kindern. So das normale Alltagsleben, nice. Bei mir und meiner Frau ist das Altersverhältnis umgekehrt, aber wir kennen uns über zwei Jahre und werden unsere Zukunft in Kenya verbringen. Mit Haus und Grundstück, eventuell ein zweites zum vermieten. Also Cash, Leon , Mohonk, Paul und andere, wäre doch eine wunderschöne Gelegenheit unter der Afrikanischen Sonne abends bei einem Tusker die politische Weltlage zu erörtern.