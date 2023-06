Freddie Mercury Denkmal im Glockenbachviertel geplant - jetzt sind die Ideen der Münchner gefragt

Von: Sophia Oberhuber

Teilen

So könnte die Fassade des Hotels Deutsche -Eiche am Gärtnerplatz bald aussehen. Das legendäre Motiv, das Freddie Mercury beim Konzert „Live Aid“ zeigt, ist aber noch nicht beschlossen. Stattdessen sind Ideen gesucht. © privat

Er ist einer der größten Stars der Musikgeschichte: Freddie Mercury hat auch in München seine Spuren hinterlassen. Nun soll dem Queen- Sänger ein Denkmal gesetzt werden.

München - Sein Auftritt beim Konzert „Live Aid“ im Jahr 1985 wird für immer unvergessen bleiben. In München hat Freddie Mercury, Sänger der Band Queen, seine Spuren hinterlassen. Dennoch gibt es bisher nirgends in der Stadt einen Ort, der dem Ausnahmetalent ausreichend gedenkt. Das soll sich in Zukunft aber ändern.

Freddie Mercurys Zeit in München waren „seine besten Jahre“

Wie genau das Denkmal aussehen soll, steht noch nicht fest. Deshalb sind jetzt die Visionen der Münchner Künstlerinnen und Künstler gefragt. Die Idee für das Vorhaben entstand vor einigen Monaten, als sich Herbi Hauke, Gründer des Rockmuseums, Autor Nicola Bardola sowie Dietmar Holzapfel, Wirt der Deutschen Eiche, zu einem Gespräch trafen.

Alle drei sind Münchner und alle drei auch große Queen-Fans. Und so beschloss man, dass ein dauerhaftes Denkmal für Freddie her muss. „Schließlich sah der Weltstar seine Zeit in München selbst als seine besten Jahre an. Hier wurden legendäre Songs produziert und rauschende Partys gefeiert“, heißt es vom Trio.

Die Initiatoren des Projekts (v. li.): Dietmar Holzapfel, Herbi Hauke und Nicola Bardola. © privat

München: An der Hausfassade der Deutschen Eiche soll ein Bild von Freddie Mercury angebracht werden

Zunächst sollte es eine klassische Statue werden. Eine solches Bronzedenkmal befindet sich beispielsweise schon am Genfersee in Montreux. Doch nach Gesprächen mit dem Münchner Kulturreferat und der Unterer Denkmalschutzbehörde wurde schnell klar, dass eine Statue wohl kaum zu verwirklichen sei. Also verwarf man den Plan und entschloss sich stattdessen, ein farbenfrohes Mosaik mit Freddies Abbild an die Hausfassade der Deutschen Eiche anzubringen. Mehr als passend, denn unter anderem in dem Hotel im Glockenbachviertel war Mercury Stammgast.

„Queen Fans werden einen weltweit einzigartigen Anlaufpunkt in der bayerischen Landeshauptstadt bekommen“, sagen die drei Initiatoren. Auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern soll also künftig ein Bild des Superstars zu sehen sein.

Welches Motiv die Fassade der Reichenbachstraße 13 aber schlussendlich schmücken wird, ist noch nicht beschlossen. Deutsche Eiche-Chef Holzapfel und seine Mitstreiter sind nun auf der Suche nach einem Künstler, der eine Idee für das Denkmal hat. Vorschläge können noch bis 30. Juni per E-Mail an Rockmuseum@aol.com eingereicht werden.