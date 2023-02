Versuchtes Tötungsdelikt in Giesing? Polizei findet Schwerverletzten in Wohnung - Zeugen geben Hinweis

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

In München-Giesing fand die Polizei einen schwerverletzten Mann vor. Die Beamten schließen ein versuchtes Tötungsdelikt nicht aus.

München - Die Tat ereignete sich bereits am Samstag, dem 18. Februar, gegen 22.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in München-Giesing einen lautstarken Streit in einer Wohnung gemeldet. Die eingetroffenen Beamten fanden dort einen 35-Jährigen vor, der lebensgefährlich verletzt am Boden lag. Der Mann, dort wohnhaft, wurde unmittelbar mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

München: Versuchtes Tötungsdelikt in Giesing? Polizei findet Schwerverletzten in Wohnung

Weiter heißt es von Seiten der Polizei: Aktuel lbefindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 übernommen. Dabei gilt es vor allem den Tatablauf, die Tatbeteiligten und den Tathintergrund herauszufinden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden die lebensgefährlichen Verletzungen durch Fremdeinwirkung verursacht.

Zeugen berichteten von drei Personen, die nach dem Streit das Anwesen verließen. Weitere Ermittlungserkenntnisse können zum aktuellen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.