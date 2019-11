„Bitte keine Unruhe erzeugen“ - Irre Durchsagen in Münchner S-Bahnen, U-Bahnen und Bussen

Hat er DAS gerade wirklich gesagt? Manche Durchsagen in Bahn und Bus sind so verrückt, dass man sie weitererzählen muss.

Manchmal ärgern wir uns, wenn die Durchsagen ausbleiben und wir als Fahrgäste ohne Informationen auf uns allein gestellt werden. Oft sind die Durchsagen so monoton, dass sie einfach an uns vorbeirauschen und wir sie kaum wahrnehmen. Dann aber, immer mal wieder, gibt es diese außergewöhnlichen Durchsagen in Zügen der Deutschen Bahn, der S-Bahn, in der Tram, in U-Bahn oder im Bus, die uns irritieren, amüsieren oder auch ärgern.

Wir haben an dieser Stelle einige kuriose Durchsagen aus dem Raum München gesammelt. Es sind Netzfundstücke. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch Ihre verrücktesten und lustigsten Erlebnisse als Reisender per E-Mail zusenden (marcel.goermann@merkur.de). Gerne dürfen sich auch Zugführer und Fahrer melden, die eine Anekdote zu einer Durchsage loswerden möchten.

Durchsagen in Münchner S-Bahn - oder: Der alltägliche Pendler-Wahnsinn am Morgen

In einer völlig überfüllten U-Bahn zur „Rush Hour“ gab es diese etwas resignierende Durchsage: „... es wäre zynisch Ihnen eine gute Fahrt zu wünschen, ich wünsche Ihnen einfach nur eine... Fahrt.“ Naja, immerhin ist das ehrlich! Robert Sakowski war einer der Pechvögel. Er saß auch in der brechend vollen Bahn und hat die Ansage per Twitter gepostet.

#München, Durchsage in völlig überfüllten Sbahn zur Rush Hour am Morgen: „... es wäre zynisch Ihnen eine gute Fahrt zu wünschen, ich wünsche Ihnen einfach nur eine... Fahrt“ #mvg #mvv #db — Robert Sakowski (@SCCYphotography) September 25, 2019

U-Bahn-Durchsage in München - da schaltet sich sogar Berlin ein

In der U2 in Richtung München hörte Simone Neumann im August diese Durchsage am Hauptbahnhof: „This train is shit - please get out!“ Sofort dachte sie an die selbstironischen Kampagnen der Berliner Verkehrsbetriebe und verlinkte sie auf Twitter: „Da kann sich selbst die @BVG_Kampagne noch was anschauen“. Das berühmt-berüchtigte Social-Media-Team der BVG antwortete in den Kommentaren schlagfertig: „Danke, aber shittige Trains brauchen wir uns nicht abschauen. Die haben wir manchmal schon.“ Daraus sollten die Verkehrsbetriebe bitte aber keinen Wettbewerb machen...

U2 Richtung Feldmoching - @MVGticker Durchsage am Hauptbahnhof „This train is shit - please get out!“ | Da kann sich selbst die @BVG_Kampagne noch was anschauen #MVG #UBahn #München #mademyday — Simone Neumann (@_sineu_) August 20, 2019

München: Nur mit der Ruhe im Bus

Die bayerische „Gmiatlichkeit“ scheint dieser Busfahrer zu pflegen, der in einem wartenden Bus in München die Durchsage machte: „Bitte keine Unruhe erzeugen!“ Was ihn dazu bewog und ob er seine stoischen Gelassenheit bewahren konnte, ist leider nicht bekannt.

What the.... Das erste Mal im wartenden Bus die Durchsage "Bitte keine Unruhe erzeugen!" gehört. #mvg #münchen — Kardiosar (@kardiosar) August 12, 2019

Wiesn-Zeit in München: Betrunken im ICE nach Köln

Isolde Ruhdorfer wurden Ohrenzeugin einer außergewöhnlichen ICE-Durchsage zur Oktoberfest-Zeit. Im Zug von München nach Köln wurde ein „Daniel“ ausgerufen. Während der Zugfahrt hieß es: „Personenaufruf. Der Daniel möchte bitte seinen betrunkenen Kumpel abholen.“ Da kann man für die Mitreisenden und das DB-Personal nur hoffen, dass Daniel nicht auch völlig dicht war!

Durchsage im ICE von #münchen nach #köln:



"Personenaufruf. Der Daniel möchte bitte seinen betrunkenen Kumpel abholen."



Das ist die #Wiesn. Guad dass wiada rum is. — Isolde Ruhdorfer (@IsoldeRuhdorfer) October 6, 2019

Durchsage in München: Dialekt „unter Tage“

Ob dieser boarische Sicherheitshinweis eines U-Bahn-Fahrers auch von preißischen Touristen verstanden wurde? Er ärgerte sich im April über Smartphone-Junkies nahe der Bahnsteigkante: „Des Bledkastl is net wichtig, d’Sicherheit scho!“

Durchsage des U-Bahnfahrers zur Nutzung des Handys am Bahnsteig: „Des Bledkastl is net wichtig, d’Sicherheit scho.“ #Muenchen #Munich — DR. FRED EDISON (@frededison) April 16, 2019

Schneckenrennen einer Münchner Tram

Die Twitter-Seite „MVG Racing Team“ sammelt einige kuriose Erlebnisse im öffentlichen Nahverkehr rund um München. So auch diese Durchsage in einer Tram: “Es tut mir echt leid, aber es gibt grad ein Radlfahrer mit schlechter Kondition das Tempo vor!”

In der Tram:

“Also es tut mir echt leid aber es gibt grad 1 Radlfahrer mit schlechter Kondition das Tempo vor.” — MVG Racing Team (@MVGracingteam) October 10, 2019

Nur sexy Menschen im Münchner ÖPNV

Die Twitter Seite „MVG Racing Team“ teilte auch diese beiden Durchsagen über körperlichen Reize von Fahrgästen, die man in U-Bahnen (unbeabsichtigt) zu hören bekam.

Manni vergisst an der Giselastrasse das Mikrofon auszumachen. Die ganze U-Bahn hört nun mit, er merkt es nicht. Fahrgeräusche, Sprechfunk. Wenig später fahren wir an der Uni ein.



Plötzlich Manni: „Lauter geile Weiber am Bahnsteig“ — MVG Racing Team (@MVGracingteam) September 24, 2019

U2-Manni:

"Zum Aussteigen ihren Astralkörper bitte auf die rechte Seite begeben" — MVG Racing Team (@MVGracingteam) August 10, 2019

S-Bahn in München: Genervt am Mikrofon - oder: Ich kann auch ganz anders!

Zum Abschluss dieser kleinen Sammlung noch eine weitere S-Bahn-Durchsage. Mitten im tiefen Winter reichte es einem Fahrer. Zwar begann er noch betont höflich, aber kurz darauf wurde deutlich, dass seine Geduld mit renitenten Fahrgästen an ihre Grenzen gekommen ist: „Verehrte Fahrgäste. Wir haben schon sieben Minuten Verspätung. Aber da Ihnen das noch nicht genug ist, bleiben wir noch etwas stehen."

Soeben Durchsage in #SBahn #Muenchen :

"Verehrte Fahrgäste. Wir haben schon 7 min Verspätung. Aber da ihnen das noch nicht genug ist, bleiben wir noch etwas stehen" — rmroppert (@rmroppert) February 11, 2019

Wir freuen uns auf weitere lustige Durchsagen und Anekdoten per E-Mail an marcel.goermann@merkur.de oder hier im Kommentarbereich. Eine weitere Sammlung soll veröffentlicht werden.

Bereits 2017 sammelten wir einige kuriose Durchsagen im Münchner ÖPNV auf tz.de*.

Im Sommer gab es einen „Hitze-Horror“ in einer Münchner-S-Bahn. „Eine Stunde Sauna für zwei Stationen“, berichtete die tz.de*.

