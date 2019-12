Unbekannter hält ihm Messer an den Hals: Taxifahrer zeigt sich wenig beeindruckt

Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer in München sucht die Polizei Zeugen. Eine Beschreibung des Täters wurde veröffentlicht.

In München ist ein Taxifahrer von einem bislang unbekannten Mann überfallen worden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Lesen Sie nachfolgend die Pressemeldung der Polizei München im Wortlaut: „Am Mittwoch, 04.12.2019, gegen 17 Uhr, nahm ein 68-jähriger Taxifahrer am Hauptbahnhof einen männlichen Fahrgast auf. Der Mann nahm hinter dem Taxifahrer Platz und wollte nach Neuhausen gefahren werden. Dort angekommen, wollte der Taxifahrer seinen Fahrgast abkassieren. In diesem Augenblick hielt ihm der unbekannte Mann von hinten ein Messer an den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld.

München: Überfall auf Taxifahrer - Polizei sucht Zeugen

Der Taxifahrer warf daraufhin seinen Geldbeutel auf den Beifahrersitz und der unbekannte Täter griff nach diesem. Es entwickelte sich ein kurzes Gerangel, da der Taxifahrer dem Täter das Messer wegnehmen wollte. Dabei wurde der Taxifahrer leicht verletzt. Dem Täter gelang es anschließend mit dem Geldbeutel zu flüchten (mit einer Beute von über hundert Euro). Der 68-Jährige verständigte den polizeilichen Notruf. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 50 Jahre alt, ungefähr 160-165 cm groß, schlank, heller Teint, sprach gebrochen deutsch und englisch; dunkle Bekleidung; war mit Messer bewaffnet

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

