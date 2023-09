IAA in München startet heute: Protest-Welle in der ganzen Stadt erwartet

Von: Lucas Sauter Orengo

In München werden im Rahmen der IAA mehrere Klima-Proteste erwartet. (Symbolbild) © Lennart Preiss/picture alliance/dpa

Zum Start der IAA in München wird mit einer Welle von Protesten gerechnet. Erwartet werden Aktionen von verschiedenen Gruppen.

Die internationale Automobilausstellung IAA findet vom 5. bis 10. September in München statt.

Erwartet werden zahlreiche Proteste von Klima-Aktivisten.

München - Die internationale Automobilausstellung IAA in München beginnt am heutigen Dienstag, dem 5. September. Zwischen dem 5. und 10. werden rund 700.000 Besucherinnen und Besucher in München erwartet – und zahlreiche Proteste. Bereits in den vergangenen Wochen hatte besonders die „Letzte Generation“ mehrere Straßen-Blockaden in der bayerischen Landeshauptstadt abgehalten. Zuletzt mischten sich auch Aktionen von Greenpeace und „Extinction Rebellion“ hinzu. Zur IAA kündigten die Klima-Bewegungen jetzt verstärkt Proteste an – die Polizei rechnet mit vielen Einsätzen.

IAA startet in München: Klima-Proteste erwartet - Polizei verstärkt in der Stadt

Die Klima-Protest-Gruppe „Letzte Generation“ hatte jüngst München als „Hochburg“ ihrer Aktionen bezeichnet. Zahlreiche Blockaden hielten die Aktivisten seitdem ab.

Schon im vergangenen Jahr hatten Klima-Aktivisten während der IAA in München zahlreiche Demos abgehalten. Die Polizei München kündigte bereits an, während der Ausstellung zahlreich im gesamten Stadtgebiet präsent zu sein.