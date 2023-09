Er sorgte bereits bundesweit für Schlagzeilen: Student nach Klima-Aktion in JVA München in Präventivhaft

Von: Melanie Zimmermann

Sitzt seit dem 1. September in der JVA München in Präventivhaft: Der Göttinger Student Lukas K. (21), hier im März bei einer Aktion am Geismar Tor. © Stefan Rampfel

Der Klimaaktivist und Biologiestudent aus Göttingen, Lukas K. (21) sitzt seit Anfang September in der JVA München in Präventivhaft.

Götitngen/München – Die „Letzte Generation“ protestiert seit über einem Jahr regelmäßig bundesweit gegen den Kurs der Bundespolitik in Sachen Klimaschutz. Derzeit ist Bayerns Landeshauptstadt München zur Hochburg für Protestaktionen geworden.

Mittendrin: der Göttinger Student Lukas K. (21). Doch seine aktive Teilnahme an den Protesten hat sich vorerst erledigt. Seit dem 1. September sitzt der 21-jährige in der JVA München in Präventivhaft.

Bis Sonntag, 10. September wird Lukas K. noch in München in Präventivhaft bleiben, so das Göttinger Bündnis der „Letzten Generation“ in einer offiziellen Mitteilung. Grund für die Maßnahme der Münchner Polizei sei demnach „sein friedlicher Protest der letzten Tage gegen den Verfassungsbruch unserer Regierung in der Klimakrise“.

Anfang März klebte sich der Göttinger Student Lukas K. derart fest auf der Straße fest, dass ein Stück des Asphalts herausgestemmt werden musste. © Stefan Rampfel

Bereits seit Mitte August beteiligt sich der Göttinger Biologiestudent an den Protesten der „Letzten Generation“ in München. Insgesamt wurden laut dem Bündnis in der vergangenen Woche 29 Menschen festgenommen. Teilweise seien bis zu 30 Tage Präventivhaft angeordnet worden.

Die beginnenden Proteste in Bayern begründete das Bündnis in einer Pressekonferenz wie folgt: „Die Regierung befeuert die Klimakatastrophe und begräbt so die Grundrechte, die hier vor exakt 75 Jahren geschrieben wurden. In einer Welt jenseits der 3 Grad Erhitzung, in einer Welt von Dürren, Ernteausfällen und Flutkatastrophen kann das Recht auf Leben nicht gewährleistet werden, wird die Würde des Menschen angetastet.“

Heute inszenierten sich Politiker als verfassungstreu. Dabei würden diese Politiker die Grundrechte aller gefährden, indem sie die Bevölkerung schutzlos der Klimakatastrophe auslieferten.

Der Göttinger Student Lukas K. wird in der Mitteilung wie folgt zitiert. „Unsere Regierung ist auf einem Kurs ins absolute Verderben. Die Politik bricht das Gesetz und mit unseren Werten. Unsere Lebensgrundlage steht auf dem Spiel.“

Da er die Fragen, die er sich stelle, nicht unbeantwortet lassen könne, habe er sich dem dem friedlichen Widerstand der Letzten Generation angeschlossen, so der Göttinger Student. „Das fällt mir nicht leicht und ich habe Angst vor Repressionen. Aber wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir es alle zusammen machen. Nur dann schaffen wir den Wandel, den wir brauchen.“

Präventivgewahrsam nicht unumstritten Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG) kann ein Präventivgewahrsam über zweimal einen Monat verhängt werden, ohne dass eine Verurteilung für eine Straftat vorliegt. Der Einsatz dieses Mittels, das eigentlich für die Terrorismusbekämpfung in Bayern vorgesehen ist, gilt als umstritten. So hatten 2018 der Bund für Geistesfreiheit München und der Bund für Geistesfreiheit Bayern (BfG) Klage eingereicht und den Präventivgewahrsam sowie den im Gesetz verankerten Begriff der „drohenden Gefahr“, der als Voraussetzung für einige polizeiliche Maßnahmen ausreicht, als verfassungswidrig kritisiert. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat im Juni dieses Jahres die Klage gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) eingestellt und abgewiesen, berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ). Die eingereichte Popularklage sei auch mangels hinreichender Darlegung einer Grundrechtsverletzung unzulässig, so Gerichtspräsident Hans-Joachim Heßler. (mzi)

Auch in Göttingen war Lukas K. an Protesten der Letzten Generation beteiligt. Anfang März dieses Jahres war der 21- Jährige bereits bundesweit in den Medien vertreten. Damals klebte sich der Student im Rahmen einer Protestaktion im Nachgang einer „Fridays for Future“-Demo auf der sonst viel befahrenen Kreuzung am Geismar Tor mit weiteren Aktivisten auf der Fahrbahn fest.

Doch im Gegensatz zu seinen Mitstreitern konnte Lukas K. nicht mit herkömmlichen Pflanzenöl von der Fahrbahn gelöst werden – stattdessen stemmten Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Stück der Fahrbahndecke aus dem Asphalt heraus.

Denn K. hatte seine Hand mit einem Gemisch aus zwei Sekundenklebern so fest auf die Straße geklebt, dass er nach rund zwei Stunden mit einem Teil der Fahrbahn an der Hand nach Hause gehen musste. „Es ist jedes Mal anstrengend, es macht überhaupt keinen Spaß, und ich mache das nicht gerne“, sagte der Student damals.

„Aber ich sehe keinen anderen Weg, um auf das Thema Klimaschutz und die Untätigkeit unserer Regierung diesbezüglich aufmerksam zu machen.“ (Melanie Zimmermann)

Weil er heißt wie ein Göttinger Klimaaktivist, wird ein Mann aus Nordrhein-Westfalen in den sozialen Netzwerken massiv beschimpft.