Fünf Schicksale aus dem Münchner Tierheim zum Internationalen Tag der Katze

Von: Phillip Plesch

Am 4. August ist der Internationale Tag der Katze. Ein Grund, sich an schöne Zeiten mit seinem Tier zu erinnern – doch es gibt auch andere Schicksale.

München – Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen. In etwa jedem vierten Haushalt lebt ein Kätzchen. Sie sind Zeitgenosse, Kuschelpartner und Spielkamerad. Doch die Katzenwelt ist nicht immer nur rosarot. Gerade in der Corona-Pandemie legten sich viele Menschen voreilig ein Haustier zu – um es nach ein paar Wochen wieder loszuwerden. Die Folge: Die Tierheime waren voll, auch in München. Zum Internationalen Tag der Katze (8. August) schildert unsere Zeitung fünf tragische Schicksale von Haustieren.

Tag der Katze: Traurige Schicksale in Münchner Tierheim

Die dreijährige Dara kam im März 2021 ins Tierheim nach Riem. Mit anderen Tieren wurde sie illegal aus Bulgarien nach Deutschland transportiert. Die Polizei kam den Machenschaften auf die Schliche und stellte allein bei dieser Aktion 37 Tiere sicher. Dennoch stellen illegale Tiertransporte weiter ein großes Problem dar. „Dara ist eine sehr verschmuste, menschenbezogene und immerzu verspielte Katze“, sagt Tierheim-Sprecherin Kristina Berchtold. Ein Auge fehlte ihr schon, bevor sie nach München kam. Doch das macht Dara nichts aus.

Tierheim Riem: Jerry ist ein Schmusekater, doch er hatte es nicht immer leicht

Einen ganz anderen Charakter hat Jerry (13). Er ist zwar einerseits ein Schmusekater, andererseits aber auch misstrauisch und unberechenbar. Er hatte es offenbar nicht immer leicht im Leben. „Für Jerry suchen wir erfahrene Katzenliebhaber ohne Kinder, die dem Kater viel Geduld entgegenbringen und mit seinen sehr schwierigen Eigenheiten umgehen und leben können“, sagt Berchtold.

Schon über zwei Jahre wartet Sony (12) auf ein neues Zuhause. Weil er eifersüchtig aufs Kind reagierte, hatten seine ehemaligen Besitzer ihn abgegeben. Daher soll er nicht zu anderen Katzen vermittelt werden.

Anders ist das bei Raspberry und Acerola. Die beiden dreijährigen Katzenmädels haben schon so viel Schlimmes erlebt, dass sie auf jeden Fall zusammenbleiben sollen. Vor zwei Jahren waren sie aus schlechter Haltung beschlagnahmt worden. Die Folgen daraus werden wohl immer sichtbar sein.

Die fünf Tiere sind beispielhaft für Dutzende andere, die im Tierheim auf eine Familie warten. Weitere Infos gibt’s online unter www.tierschutz verein-muenchen.de.