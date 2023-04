„Kinder bestmöglich schützen“: Justizminister will Missbrauch eindämmen - und Lücke im Strafrecht schließen

Von: Andreas Thieme

Georg Eisenreich (CSU), Justizminister von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Bayerns Justizminister Eisenreich greift durch: Er will Fürsorge- und Aufsichtspersonen bei schwerem Versagen zur Verantwortung zu ziehen. Kinder sollen so vor sexuellem Missbrauch besser geschützt werden.

München - Kindesmissbrauch in Kirchen, Vereinen und Organisationen: Vorfälle wie diese haben die Gesellschaft mehrfach erschüttert. Die Debatte zu Kindesmissbrauch in den Kirchen hat zudem auch eine öffentliche Debatte über das Versagen von Fürsorge- und Aufsichtspersonen ausgelöst. Denn immer wieder werden neue Fälle bekannt, in denen Geistliche nach Bekanntwerden ihrer Missbrauchstaten – teils sogar nach einschlägiger Verurteilung – weiter in der Seelsorge eingesetzt wurden.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich will das ändern - und Kinder besser schützen. „Nach geltendem Recht können Personen, die durch ihr Tun oder – vor allem – Unterlassen sexuellen Missbrauch von Kindern fördern, nur in besonderen Konstellationen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden“, sagt Eisenreich. Bei Taten des sexuellen Missbrauchs setze dies stets Vorsatz voraus - bei einer Körperverletzung kann hingegen bereits einfache Fahrlässigkeit zu Haftstrafen von bis zu drei Jahren führen. „Es ist unverständlich, warum der strafrechtliche Schutz vor Körperverletzungen an dieser Stelle weiter reicht als bei sexuellem Missbrauch von Kindern. Diese Schutzlücke muss der Bundesgesetzgeber aus meiner Sicht schließen“, fordert der Justizminister.

München: Justizminister will neues Gesetz, um Kinder besser zu schützen

Bayern hatte dazu gemeinsam mit Baden-Württemberg einen Antrag bei der 93. Justizministerkonferenz Anfang Juni 2022 eingebracht, dem parteiübergreifend alle Bundesländer zustimmten. „Es ist die Aufgabe des Rechtsstaates, Kinder bestmöglich zu schützen. Der Bund hat – wie seit langem von Bayern gefordert – den Kindesmissbrauch vom Vergehen zu dem hochgestuft, was er ist: ein Verbrechen. Wir fordern den Bundesgesetzgeber auf, zusätzlich Fälle in den Blick zu nehmen, in denen fürsorge- oder aufsichtspflichtige Personen eine fremde Missbrauchstat durch grobes Fehlverhalten fördern.“

Eine mögliche Lösung ist Eisenreich zufolge die Schaffung eines neuen Paragrafen im Strafgesetzbuch (§ 176f StGB). Vorgeschlagen werde eine ausgewogene Regelung, die dem Ziel des Kindesschutzes vor Missbrauch effektiv dient und „gleichzeitig keine unangemessenen Sanktionsrisiken schafft“. Sie soll deshalb auf Fälle schweren Versagens, also grober Pflichtverletzungen, von fürsorge- oder aufsichtspflichtigen Personen beschränkt werden. Dazu kommt: Die Strafbarkeit sollte auch voraussetzen, dass es tatsächlich zum sexuellen Missbrauch eines Kindes gekommen ist, der durch pflichtgemäßes Verhalten verhindert oder zumindest erschwert worden wäre. „Für diese Fälle schlagen wir eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. Es geht hier um den Schutz unserer Kinder“, sagt Eisenreich. „Die Schutzlücke im Strafrecht kann nur durch ein Bundesgesetz geschlossen werden. Der Bundesjustizminister ist aufgefordert, zu handeln.“