Klima-Kleber blockieren am Freitagmorgen den Stachus - Bereich komplett gesperrt

Von: Lucas Sauter-Orengo

In München findet derzeit eine Demonstration der Klima-Gruppe „Letzte Generation“ statt. Die Aktion findet am Stachus statt, der Bereich ist komplett gesperrt.

München - Wie die Polizei mitteilt, findet derzeit eine Demonstration der selbsternannten „Letzten Generation“ am Münchner Stachus statt. Wie die Beamten mitteilen, hat die Aktion gegen 7.45 h begonnen, der Bereich am Stachus ist komplett gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Verkehrsachse weiträumig zu umfahren.

Die „Letzte Generationen“ hatte für Freitag (14. Juli) Aktionen in ganz Deutschland angekündigt. Dabei will die Klimaschutzgruppe auf ein „besonderes Protestbild“ setzen. Am Freitagmorgen wurde dann seitens der Aktivisten informiert, dass es 36 Sitzblockaden in 26 Städten geben solle.

