„Zurück an alte Wirkungsstätte“ - Chef bei München Kliniken: Götz Brodermann wird Nachfolger von Axel Fischer

Von: Sascha Karowski

Götz Brodermann wird neuer Chef der städtischen Kliniken in München. © Haag/Kliniken

Götz Brodermann wird Nachfolger von Axel Fischer als Chef der München Kliniken. Das hat der Aufsichtsrat am Freitag entschieden.

München - Die städtische Kliniken haben einen neuen Chef: Götz Brodermann wird Nachfolger von Axel Fischer, der angekündigt hatte, den Vorsitz der Geschäftsführung im Laufe des Jahres abzugeben. Der Aufsichtsrat hat am Freitag Brodermann gewählt.

Der Arzt und Krankenhausmanager leitet aktuell das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus.

Neuer Chef bei München Kliniken: Brodermann war ärztlicher Leiter der Einrichtung in Schwabing

Er kennt die München Klinik aus seiner vorhergehenden, knapp zweijährigen Tätigkeit als ärztlicher Klinikleiter der München Klinik Schwabing. Im Jahr 2015 wechselte er in die Krankenhausleitung des Carl-Thiem-Klinikum Cottbus und hatte dort acht Jahre die Position als Geschäftsführer inne. Nun kehrt er nach München und in die München Klinik zurück. Der genaue Zeitpunkt für den Wechsel an der Spitze der München Klinik steht noch nicht fest.

„Die München Klinik verfolgt seit 2015 konsequent den eingeschlagenen Weg der Neuausrichtung und stellt sich zukunftsfähig auf“, sagt Münchens OB Dieter Reiter (SPD). Diesen Kurs werde die neu zusammengesetzte Geschäftsführung fortsetzen und sich dabei mit den anstehenden Herausforderungen durch die Krankenhausstrukturreform auseinandersetzen. „. Dafür ist das Führungsteam in der neuen Zusammensetzung sehr gut gerüstet.“

Neuer Chef Götz Brodermann: „Die Klinik und die Stadt haben für mich eine besondere Bedeutung“

„Auf diese Herausforderung und wieder zurück an meine alte Wirkungsstätte zu kehren, freue ich mich bereits sehr“, sagt Brodermann „Die München Klinik, ihre Mitarbeitenden und die Stadt haben für mich eine besondere Bedeutung.“