„Unvergesslicher Münchner Ort“: Stars erinnern in Film an legendäre Abende in Kult-Lokal

Von: Lukas Schierlinger

„Der Film führt hinter die Kulissen“, heißt es in der Ankündigung. Langjährige Stammgäste des „Roy“ am Sendlinger Tor dürften ganz genau hinschauen.

München - „So ein ehrwürdiges Lokal kann man nicht einfach so verpflanzen“, erklärte Günther Grauer im Jahr 2020. Da war das Aus für das „Roy“ beschlossene Sache, ein Umzug für Grauer keine Option. Über 20 Jahre hatte er das Kult-Lokal am Sendlinger Tor geführt. Die willkommene Nachricht für viele Stammgäste: Das „Roy“ feiert nun seine Wiederauferstehung – zumindest auf der Kinoleinwand.

„Unvergesslicher Ort in München“: Kinofilm adelt Kult-Lokal „Roy“

„Roy – Eine Legende geht zu Ende“, heißt der Film, der anlässlich des 40. Geburtstags des Münchner Filmfests gezeigt wird. Produziert hat ihn der Münchner Unternehmer Franz Meiller, die Uraufführung ist für den 19. Juni in den Museum-Lichtspielen vorgesehen. „Der Film ist eine Reminiszenz an einen unvergesslichen Ort in München und an die Menschen, die ihn dazu machten“, heißt es in der Ankündigung.

Mitarbeiter und (prominente) Gäste wie Monika Gruber oder Thomas Gottschalk berichten in dem 60-minütigen Film von 62 Jahren Bar-Geschichte. Auch Grauer und sein Vorgänger Roy Dubowy (Namensgeber des Kult-Lokals) haben kurzweilige Anekdoten beizusteuern. „Der Film führt hinter die Kulissen und offenbart manches, was im Roy Ursprung und Ausgangspunkt hatte. Am Ende folgt dann die große Überraschung“, wirbt Produzent Meiller auf seiner Website für die Uraufführung.

„Roy“ in München war Promi-Treff: Auch Tina Turner schaute vorbei

Sänger Chris de Burgh lernte im „Roy“ seine spätere Frau kennen. Dass viele weitere Berühmtheiten den stets üppig dekorierten Treff am Sendlinger Tor gerne aufsuchten, bewiesen zahlreiche Fotografien an den Wänden. Internationale Stars wie Michael Jackson oder die jüngst verstorbene Tina Turner gaben sich die Ehre.

Roy Dubrowy und Günther Grauer liefern im Film zahlreiche Ankedoten. © Sigi Jantz

„Offizieller Bundesstart“ für den Film ist der 22. Juni. Dann dürfen sich Kino-Besucher sogar über die „Extended Version“ mit einer Laufzeit von 80 Minuten samt zahlreicher Zusatzszenen freuen. Karten für die Premiere können bereits über die Museum-Lichtspiele reserviert werden.

