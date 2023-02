Kuriose Begründung: Warum Münchens Diesel-Verbot ausgerechnet an der Brudermühlstraße nicht gilt

Die Brudermühlstraße ist dicht bebaut, rund um die Uhr fahren hier Lkw zur Großmarkthalle. Vom Dieselverbot ist die Straße aber ausgenommen. FOTO: MARKUS GÖTZFRIED © MARKUS GÖTZFRIED

Das Diesel-Fahrverbot in München gilt auf dem ganzen Mittleren Ring - oder? Nein, in Sendling ist eine besonders belastete Straße vom Diesel-Verbot ausgenommen.

München - Eigentlich sollte es ganz einfach sein – das Dieselfahrverbot. Es gilt seit dem 1. Februar auf und innerhalb des Mittleren Rings. In der Theorie. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn so unübersichtlich die Regeln für Ausnahmefälle bei älteren Diesel-Fahrzeugen sind, so verwirrend ist die Beschilderung an der Brudermühlstraße. Denn ausgerechnet diese – ohnehin durch den Lkw-Verkehr rund um die Großmarkthalle rund um die Uhr besonders belastete und gleichzeitig dicht bewohnte Straße – ist vom Dieselfahrverbot ausgenommen.

Dieselfahrverbot in München: Brudermühlstraße in Sendling ist ein Sonderfall

Die Sache ist verzwickt, tatsächlich kommen hier mehrere Ausnahmeregelungen zusammen. Da wäre die Brudermühlbrücke. Diese „hat aufgrund des fehlenden Autobahnringschlusses im Südwesten für die Landeshauptstadt München eine herausragende Funktion“, wie eine Sprecherin des Mobilitätsreferats mitteilt. Deshalb ist sie zur Isarquerung vom Dieselverbot ausgenommen, Gleiches gilt für den Brudermühltunnel. „Auf allen anderen Strecken des Mittleren Rings ist die Befahrung der Tunnel nicht gestattet“, stellt die Sprecherin klar.

Gleichzeitig zeigen die Schilder aber auch an, dass die Straße an der Oberfläche ebenfalls befahren werden kann. Dazu heißt es aus dem zuständigen Referat: „Zudem ist die Befahrung der Oberflächenfahrbahn der Brudermühlstraße freigegeben, um die Zu- und Abfahrt insbesondere zur Großmarkthalle aus dem Norden bzw. in den Norden und die Erschließung des Gebiets südlich der Brudermühlstraße zwischen Plinganserstraße und Schäftlarnstraße sicherzustellen.“

Kuriose Begründung für Ausnahme vom Diesel-Fahrverbot

Die Begründung mutet durchaus kurios an. Denn die Zu- und Abfahrt zum Großmarkt ist ohnehin erlaubt – die Schäftlarnstraße, auf die die Lieferanten von der Brudermühlstraße zum Großmarkt abbiegen, ist sogar Teil der Umweltzone. Hier gilt das Dieselfahrverbot, die Zufahrt zum Großmarkt ist trotzdem für alle Fahrzeuge möglich. Und die Erschließung bestimmter Straßen wird am restlichen Mittleren Ring durch das Dieselfahrverbot ja auch erschwert.

Bleibt die Frage, wie stark die Brudermühlstraße von Luftschadstoffen belastet ist. Sie muss unbeantwortet bleiben, weil weder die Stadt München noch der Freistaat Bayern hier die Schadstoffwerte misst. „Ein Messpunkt des städtischen Passivsammlermessnetzes ist in der Brudermühlstraße nicht installiert“, teilt eine Sprecherin des zuständigen Referats für Klimaschutz (RKU) mit. Zwar dürfte die Straße insbesondere durch die erwähnten Zu- und Abfahrten zur Großmarkthalle besonders vom Lkw-Verkehr rund um die Uhr stark belastet sein, für die Verteilung der Messpunkte galten aber andere Kriterien. Die Sprecherin des RKU erklärt: „Die Festlegung der Messpunkte wurde 2019 bereits durchgeführt. Bei der Festlegung der neuen Messpunkte lag der Fokus auf dem vom Dieselfahrverbot verursachten Ausweichverkehr.“

An der viel befahrenen Straße werden Schadstoffe nicht gemessen

Für die Brudermühlstraße ist man beim RKU trotz fehlender Messwerte optimistisch: „Auf Basis der gutachterlichen Untersuchungen ist davon auszugehen, dass entlang der Brudermühlstraße auch in Zukunft der Stickstoffdioxid-Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter eingehalten wird.“

Oberbürgermeister Dieter Reiter hofft, dass keine weitere Stufe des Fahrverbots nötig wird

Das Prinzip Hoffnung regiert denn auch beim Mobilitätsreferat. „Das Mobilitätsreferat geht davon aus, dass der hauptsächliche Verkehr durch den Tunnel abgewickelt wird“, heißt es aus dem Referat. Und selbst Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) war gestern voller Hoffnung: „Ich habe Hoffnung, dass wir die Stufe zwei, die ab Oktober gelten würde und bei denen auch Diesel mit der Schadstoffnorm Euro 5 ausgeschlossen würden, nicht brauchen werden“, sagte Reiter im Presseclub und begründete diese Ansicht mit dem Trend bei den aktuellen Messwerten. Diese würden sinken, sodass die Grenzwerte bald eingehalten würden.