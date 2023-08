Auf der Suche nach Clara: Mann sucht nach Frau mit Zettel – und landet im Internet

Von: Adriano D'Adamo

Weil Lukas unbedingt Clara wiederfinden will, erstellt er Zettel und verteilt sie in München. Eine Instagram-Seite postet den Zettel und die Nutzer amüsieren sich in den Kommentaren darüber.

München – Aktuell leben in München fast 1,5 Millionen Menschen. Der Durchschnittsmünchner sieht Hunderte, wenn nicht sogar Tausende verschiedene Gesichter jeden Tag und vergisst die meisten gleich wieder. Ein Mann konnte eine Frau, die er traf, allerdings nicht vergessen und begann die Suche nach ihr mit selbsterstellten Zetteln.

Als Lukas und Clara sich trafen, war sie auf einem Fahrrad unterwegs (Symbolbild). © IMAGO/Ramon van Flymen

„Ist Clara ein Hund?“: Instagram-Nutzer machen sich über Zettel lustig

Der Mann stellte sich der Frau als Lukas vor. Sie saß währenddessen auf dem Fahrrad und sagte ihm, dass sie Clara heißt. Nachdem sich ihre Wege getrennt hatten, erstellte Lukas einen Zettel, in der Hoffnung Clara wiedersehen zu können. Diesen Zettel fand eine Münchnerin und schickte ihn an die Instagram-Seite „Notes of Germany“, wo mehr Menschen auf Lukas und Clara aufmerksam wurden.

Das Treffen der beiden fand wohl in der Landeshauptstadt statt. Durch die Ortsmarke ist erkennbar, dass dieser Zettel in München gefunden wurde. Instagram-User nutzten die Gelegenheit und amüsierten sich in den Kommentaren über bestimmte Formulierungen, die Lukas für Clara wählte.

Für Clara und die Lacher – eine Auswahl an Kommentaren:

„Eine Kette um den Oberkörper? Fetisch oder eifersüchtiger Liebhaber?“

„Sieht aus wie eine Traueranzeige.“

„Wie er sich erst mal ein schönes Template dafür besorgt hat.“

„Ist Clara ein Hund?“

Ob Lukas dank des Zettels und des Posts Clara wiederfinden konnte, ist nicht bekannt. Allerdings markierten mehrere Instagram-Nutzer diverse Frauen mit dem Namen Clara in den Kommentaren. Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass zumindest eine Frau namens Clara auf Lukas aufmerksam wurde. Es bleibt aber noch abzuwarten, ob es auch wirklich seine Clara war.

