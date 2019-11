Am Marienplatz: Frau von zwei Männern belästigt - Albtraum geht in U-Bahn weiter

Mitten in der Münchner Innenstadt kam es zu einem Übergriff auf eine Münchnerin. Zwei Unbekannte belästigten die Frau und verfolgten sie.

München - Mitten in der Münchner Innenstadt kam es am Montagabend zu einem Übergriff. Eine junge Frau wurde dabei Opfer von zwei unbekannten Männern, die die 32-Jährige am U-Bahnhof Marienplatz sexuell belästigten.

Gegen 21:30 Uhr, keine zwei Stunden nach Ladenschluss, mitten in der Stadt. Eigentlich könnte man meinen, dass München in diesem Rahmen ein absolut sicheres Pflaster ist. Und doch wurde eine Frau Opfer von zwei Männern. Am U-Bahnhof Marienplatz begrapschten die Männer nach Aussage der Münchnerin die Frau. Noch am Gleis konnte sie sich dann von den Tätern entfernen und stieg zunächst in die U6 in Richtung Garching. Doch damit war der Albtraum für die junge Frau nicht beendet: Beide Männern folgten ihr in die U-Bahn und setzten sich in ihre unmittelbare Nähe

In der U-Bahn konnte die 33-Jährige dann zwei weitere Mitfahrer auf die Situation aufmerksam machen. Die zwei Fahrgäste, ein 26-jähriger Münchner und eine 21-jährige Münchnerin zeigten sofort Zivilcourage, unterstützten die Frau und stiegen gemeinsam mit ihr am U-Bahnhof Kieferngarten aus. Doch damit nicht genug: Auch hier stiegen die Täter ebenfalls aus.

Die Unbekannten entfernten sich jedoch dann. Die beiden Unterstützter alarmierten die Polizei. Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife nahm eine Anzeige wegen einer sexuellen Belästigung und Beleidigung auf. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt. Laut Angaben der Frau sollen die Unbekannten „osteuropäisch“ ausgesehen haben.

