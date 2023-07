Tourist kauft Luxus-Uhr auf Maximilianstrasse - Mann reißt sie ihm kurz nach Kauf vom Arm und rennt davon

Von: Lucas Sauter Orengo

Maximilianstraße München © Ralph Peters/ Imago

In München kam es auf der Nobel-Meile Maximilianstraße zum Raub einer Luxus-Uhr. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

München - Ein Raubüberfall ereignete sich am vergangenen Freitag (21. Juli) in der Maximilianstraße in München, als ein 22-jähriger thailändischer Staatsbürger Opfer eines Diebstahls wurde. Gegen 12:40 Uhr befand sich der junge Mann zu Fuß in dem belebten Bereich, als plötzlich ein bislang unbekannter Täter ihm seine wertvolle Armbanduhr vom Arm riss und anschließend zu Fuß die Flucht ergriff.

Auf der Maximilianstraße: Tourist kauft Luxus-Uhr - und wird direkt danach bestohlen

Entschlossen, den Dieb nicht entkommen zu lassen, folgte der 22-Jährige dem Täter eine Weile und sprach dann zufällig vorbeikommende Polizeibeamte auf den Vorfall an. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen mehr als zehn Streifen im Einsatz waren. Trotz intensiver Suche blieben die Ermittlungen bislang ohne Erfolg, da es keine konkreten Hinweise auf die Identität des Täters gibt. Der entstandene Schaden wurde auf einen Wert von über 100.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Kommissariat 21, spezialisiert auf Raubdelikte, hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf die Unterstützung der Öffentlichkeit, um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Geschlecht: Männlich

Größe: Ca. 180 cm

Statur: Normale Statur

Hautfarbe: Dunkelhäutig

Bekleidung: Hellblaues Hemd mit langen Ärmeln, schwarze lange Hose, helle Schiebermütze, weiße Socken, helle Halbschuhe mit dunkler Sohle

Luxus-Uhr auf Maximilianstraße gestohlen - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Polizei ruft Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Maximilianstraße aufgehalten haben und möglicherweise relevante Beobachtungen gemacht haben, dringend dazu auf, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Jede Information, die zur Ergreifung des Täters führen könnte, ist von großer Bedeutung und wird vertraulich behandelt.

