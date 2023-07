Mehr als 100 Fälle: Heilpraktiker fälschte Corona-Impfpässe in München - sein Gerichtsurteil ist knüppelhart

Von: Andreas Thieme

Früher arbeitete Holger als Heilpraktiker. Er fälschte mehr als 100 Impfpässe laut Staatsanwaltschaft und behandelte Patienten illegal. Das Landgericht verurteilte ihn wegen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz.

München – Seine Auftritte waren mehr als bizarr! Am Landgericht angeklagt, hatte sich Holger G. (71) aus Alufolie eine Brille gebastelt und war zum Prozessauftakt mit Corona-Schutzmaske zu seinem Strafprozess erschienen. Dieser ging nun mit einem knüppelharten Urteil am Landgericht zu Ende: Der frühere Heilpraktiker muss für insgesamt vier Jahre und drei Monate hinter Gitter.

Holger G. (Mitte) muss ins Gefängnis: Das Münchner Landgericht verurteilte den früheren Heilpraktiker zu mehr als vier Jahren Haft © SIGI JANTZ

Vitaminlösung für Corona-Behandlung: Urteil lautet gefährliche Körperverletzung

Die Vorwürfe gegen Holger G. waren heftig: Er soll massenweise falsche Corona-Impfnachweise in München ausgestellt und Medikamente an Patienten gegeben haben. Eine Frau, die an Corona erkrankt war und sich von Holger G. mit Vitaminlösungen behandeln ließ, war voriges Jahr verstorben.

Laut Urteil hat Holger G. massiv gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. Er wurde zudem wegen gefährlicher Körperverletzung in 96 Fällen und unerlaubten Handels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten außerhalb einer Apotheke in 102 Fällen verurteilt, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Darüber hinaus ordnete das Gericht die Unterbringung des Manns in einer Entziehungsanstalt an.

Heilpraktiker fälschte Impfpässe: Er verkaufte illegal Medikamete

Der 71-Jährige hatte seit April 2021 Corona-Impfpässe ausgestellt, ohne dass die Betroffenen tatsächlich geimpft wurden. Aber: Für die gefälschten Impfpässe nahm er mehrere zehntausend Euro an. Darüber hinaus verkaufte der frühere Heilpraktiker illegal verschreibungspflichtige Medikamente. Dafür bekam er nun sprichwörtlich seine eigene Quittung: vier Jahre und drei Monate Knast - das Urteil fällt auch deshalb so hoch auch, weil Holger G. massiv vorbestraft ist. Er muss zudem auch die Kosten des Verfahrens tragen.

