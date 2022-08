Millionen Steuern hinterzogen? Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ab 5. Oktober vor Gericht - jetzt droht Knast

Von: Andreas Thieme

Teilen

Alfons Schuhbeck, Gastwirt und Sternekoch. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Der Termin steht: Alfons Schuhbeck (73) muss sich ab dem 5. Oktober vor dem Landgericht München I verantworten. Ihm wird Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zur Last gelegt.

München - Für Alfons Schuhbeck (73) gibt es kein Entkommen mehr. Das Landgericht München I hat den Termin für seinen Strafprozess festgelegt. Demnach muss sich der Star-Koch ab dem 5. Oktober in München verantworten. Ihm droht jetzt sogar eine Haftstrafe.

Denn laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll Schuhbeck den Fiskus ordentlich geprellt haben. Ihm wird Steuerhinterziehung in Höhe von rund einer Million Euro vorgeworfen und darüber hinaus auch ungerechtfertigt erlangte Steuervorteile in Millionenhöhe. Dafür steht laut Bundesgesetzgebung mittlerweile eine zwingende Haftstrafe, sofern die Steuerhinterziehung über eine Million Euro liegt - das ist bei Schuhbeck den Ermittlungen zufolge der Fall.

München: Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ab 5. Oktober vor Gericht

Der Star-Koch muss sich deshalb vor dem Landgericht München I verantworten und wird dort gut Erklärungen brauchen, um eine Gefängnisstrafe noch abwenden zu können. Dafür hat die Münchner Justiz ausreichend Zeit eingeplant: Nach Informationen unserer Redaktion sind mindestens 15 Verhandlungstage eingeplant, um den Steuerfall eingehend beleuchten zu können. Als Angeklagter gilt für Schuhbeck die Unschuldsvermutung. Doch sollten sich die Steuervorwürfe bestätigen, wird es eng für den Star-Koch.

Star-Koch Alfons Schuhbeck (73) wegen Steuerhinterziehung angeklagt. © B. Lindenthaler/imago

Im Vorfeld des Strafprozesses wollten sich weder Alfons Schuhbeck selbst noch seine beiden Verteidiger, Markus Gotzens und Sascha König, zu dem Fall äußern. Auch die Staatsanwaltschaft darf im Zuge des Steuergeheimnisses keine Details preisgeben. Verwunderlich daher, dass mittlerweile dennoch etliche Details aus der Anklageschrift die Runde machen: So schreibt etwa die Süddeutsche Zeitung, dass Schuhbeck ins einem Lokal Orlando mutmaßlich „gezielt Kassenmanipulation“ betrieben haben soll, „um große Geldmengen am Fiskus vorbeizuschleusen“. In den Südtiroler Stuben sollen „in großem Stil Rechnungen storniert worden sein“. Absichtlich nicht erfasste Bargeldeinnahmen also.

Prozess gegen Alfons Schuhbeck: Müssen jetzt auch Verantwortliche des FC Bayern aussagen?

25 Ermittlungsakten seien demnach zusammengekommen. Verhandelt wird der Fall bis kurz vor Weihnachten. Aussagen müssen womöglich auch Verantwortliche des FC Bayern München, denn mit dem Verein war Schuhbeck oft auf Reisen. Für die Kicker hatte er gekocht. Ob es auch während dieser Zeiten zu Steuervergehen in Schuhbecks Edel-Restaurants gekommen war, muss der Prozess zeigen.